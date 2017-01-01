HRマネージャーやL&Dスペシャリスト向けにデザインされた1分間のビデオを想像してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルに、励ましの声で明確なナレーションが加わり、HRのオンボーディングチェックリストを魅力的なビデオに変える方法を示します。この短いビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的にコンテンツを生成し、AIアバターを活用して新入社員の知識保持を大幅に向上させます。

