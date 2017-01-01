オンボーディングチェックリストビデオジェネレーター：HRプロセスの効率化
直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、社員のオンボーディングを効率化し、新入社員の知識保持を向上させます。
新入社員向けに90秒の心温まるビデオを作成し、活気ある企業文化を魅力的で親しみやすいビジュアルと温かい会話調のナレーションで紹介します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速に歓迎の雰囲気を作り出し、ナレーション生成を利用して挨拶を個別化し、社員のオンボーディング中に強い帰属意識を育みます。
HR部門やビジネスオーナーを対象に、業務拡大に焦点を当てた2分間のダイナミックな指導ビデオを開発し、洗練された情報豊富なビジュアルと自信に満ちた権威ある声で、現代のオンボーディングビデオメーカーの力を説明します。このビデオは、生成AIとAIアバターがどのように個別化されたオンボーディング体験の作成を効率化し、カスタマイズによって効率を大幅に向上させるかを強調します。
小規模ビジネスオーナーやチームトレーナー向けに、45秒の簡潔なチュートリアルビデオを制作し、明確で直接的なステップバイステップのビジュアルと指導的なナレーションを組み合わせ、オンボーディングチェックリストビデオの作成方法を案内します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用してアクセシビリティを高め、オンボーディングチェックリストビデオジェネレーターの使用を視覚的に示すために、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRオンボーディングチェックリストビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、魅力的な社員オンボーディングビデオの作成プロセスを効率化します。テキスト-to-ビデオ機能とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、オンボーディングチェックリストを新入社員向けの魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換し、知識保持を向上させます。
HeyGenは多様な社員オンボーディングシナリオにAIアバターを活用できますか？
はい、HeyGenは幅広いAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を備えており、さまざまな役割や企業文化のニーズに合わせた個別のオンボーディングビデオを生成できます。これにより、新入社員が一貫して魅力的な情報を簡単に受け取ることができます。
HeyGenでオンボーディングビデオをブランディングするためのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、メディアライブラリのアセットを直接オンボーディングビデオに組み込むことができます。これにより、一貫したブランド体験が確保され、新入社員に企業文化を強化します。
HeyGenはオンボーディングビデオの作成を効率化するために生成AIを使用していますか？
はい、HeyGenは生成AIを活用し、高度なスクリプトジェネレーターとテキスト-to-ビデオ機能を含めて、高品質なオンボーディングビデオの制作を大幅に効率化します。これにより、HRチームは新入社員向けの包括的なトレーニング資料を効率的に作成し、時間と複雑さを削減できます。