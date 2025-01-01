新入社員プロセスを効率化するオンボーディングチェックリストジェネレーター
一貫性のあるAI駆動のオンボーディングワークフローで人事チームを強化し、魅力的なテキスト-to-ビデオコンテンツを生成することで、新入社員の立ち上がりを迅速化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員の体験を、彼らのためにデザインされたパーソナライズされたオンボーディングチェックリストで向上させましょう。この45秒のビデオは、従業員体験に焦点を当てた企業を対象にしており、役割に特化した魅力的なチェックリストを作成する方法を紹介します。魅力的でポジティブなビジュアルとフレンドリーなAIアバターを通じて、HeyGenはユニークなオンボーディングの旅を提供し、すべての新入社員が初日から価値を感じられるようにします。
リモートチームメンバーがどこからでもシステムアクセスと技術設定をシームレスに達成できるように、この60秒の指導ビデオをご覧ください。分散チームを管理する組織のために作成されたこの実用的なガイドは、リモート従業員のオンボーディングチェックリストを成功させるための重要なステップを概説します。ダイナミックで実用的なステップバイステップのビジュアルとHeyGenの明確な字幕を通じて、重要な情報を提供し、リモート従業員が初日から生産的になれるようにします。
カスタムビデオを「カスタマイズチェックリスト」に統合することで、オンボーディングプロセスを革新しましょう。この30秒のビデオは、小規模ビジネスオーナーや人事ジェネラリストに最適で、魅力的なオンボーディング体験を迅速に構築する方法を示します。明るくエネルギッシュなビジュアルとHeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、あなたの新しいチームメンバーを魅了し、情報を提供するインパクトのあるオンボーディングビデオを簡単に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
パーソナライズされたオンボーディングコンテンツをスケールする.
多様な役割と場所に合わせたパーソナライズされたオンボーディングビデオを効率的に生成し、すべての新入社員がカスタマイズされた情報を受け取れるようにします。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングチェックリストプロセスを向上させることができますか？
HeyGenは、従来の従業員オンボーディングチェックリストをAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換します。これにより、パーソナライズされ動的なオンボーディング体験が生まれ、新入社員の旅を大幅に改善します。
HeyGenはオンボーディングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ロゴや会社の色を含む強力なブランディングコントロールを備えたオンボーディングビデオの広範なカスタマイズを可能にします。さまざまなテンプレートとシーンを利用することで、パーソナライズされたオンボーディングチェックリストが企業のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはリモート従業員のオンボーディングチェックリストを効果的に効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、システムアクセス、技術設定、会社のポリシーをカバーする包括的なオンボーディングビデオを迅速に生成することで、リモート従業員のオンボーディングを簡素化します。これにより、すべての新入社員に対して一貫性のある効率的なオンボーディングプロセスが保証されます。
チェックリスト以外に、HeyGenは新入社員向けにどのようなコンテンツを作成できますか？
基本的なオンボーディングチェックリスト以外にも、HeyGenはトレーニングセッション、会社文化の紹介、福利厚生の説明、さらには新入社員への歓迎メッセージのための魅力的なビデオを生成できます。私たちのプラットフォームは、包括的でアクセスしやすいコミュニケーションのためにナレーション生成と字幕をサポートしています。