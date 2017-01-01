オンボーディングアシスタントビデオジェネレーター：新入社員トレーニングを強化

AIビデオジェネレーターを活用して、AIアバターでパーソナライズされた魅力的な社員オンボーディングビデオを簡単に作成します。

エンジニアリングチームがHeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトからテキストを迅速にビデオに変換し、内部ドキュメントの更新を行う方法を示す1分間の指導ビデオを制作してください。このビデオはソフトウェア開発者とIT専門家を対象とし、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと、技術的な正確さと使いやすさを伝える権威あるが親しみやすいAIのナレーションを使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門とL&Dマネージャー向けに設計された90秒の説明ビデオを作成し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を使用したオンボーディングビデオの効率性を示してください。このビデオは、フレンドリーで歓迎的なビジュアルスタイルを持ち、多様なAIアバターが重要な情報を提示し、プロフェッショナルなAIナレーションで新入社員のトレーニング資料全体での一貫性とブランドの整合性を確保します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーとテクニカルライター向けの包括的な2分間のチュートリアルビデオを開発し、HeyGenが生成AIプラットフォームとして、チュートリアルビデオライブラリの作成をどのように簡素化するかを紹介してください。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、スクリーンキャプチャとコンテキスト注釈を特徴とし、正確なAIナレーションで強化され、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に構造化されたトレーニングリソースを構築します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーのマーケティングチームを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを設計し、HeyGenがリーディングビデオ編集プラットフォームとして、アスペクト比のリサイズとエクスポート、メディアライブラリ/ストックサポートを通じてカスタマイズビデオ作成をどのように促進するかを強調してください。このビデオは、異なるソーシャルメディアや広告フォーマットにコンテンツを最小限の労力で適応させるプラットフォームの機敏性を示すために、多様なストックアセットと簡潔でエネルギッシュなAIナレーションを統合した、アップビートでテンポの速いビジュアルスタイルが必要です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンボーディングアシスタントビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、カスタムブランディング、強力なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的でパーソナライズされた社員オンボーディングビデオを簡単に作成し、新入社員の体験をシームレスにします。

1
Step 1
基盤を選ぶ
オンボーディング用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。レイアウトをカスタマイズして、ブランドの美学とメッセージに合わせ、魅力的なコンテンツの基盤を設定します。
2
Step 2
AIでコンテンツを生成
オンボーディングスクリプトを貼り付けるか、AIを使用して生成します。強力なテキストからビデオへの機能を活用して、テキストをリアルなAIアバターと自然なAIナレーションを備えた魅力的なビデオセグメントに変換します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
会社のロゴとブランドカラーを適用してビデオをパーソナライズします。ストックライブラリや自分のアップロードから関連メディアを統合して、ビジュアルをさらに強化します。
4
Step 4
エクスポートと配信
完成したオンボーディングビデオを、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。広く配信して包括的なトレーニングライブラリを構築し、新入社員の体験を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングビデオ制作の加速

AIアバターとテキストからビデオを使用して、歓迎メッセージや役割別ガイドを含むプロフェッショナルでカスタマイズされたオンボーディングビデオを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、社員オンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換することで、魅力的な社員オンボーディングビデオの制作を効率化します。高度なAIアバターとAIナレーションを活用して、新入社員に一貫した高品質のプレゼンテーションを提供します。このプラットフォームは、新入社員トレーニングの取り組みを効率的に拡大するのに役立ちます。

HeyGenでカスタマイズできるAIアバターとビデオテンプレートはどのようなものですか？

HeyGenは、ブランドに合わせてカスタマイズ可能な多様なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを提供しています。ユーザーは衣装、外見、背景を調整し、ロゴや色などのブランド要素を組み込むことができます。これにより、パーソナライズされ一貫性のあるビデオ制作が可能になります。

HeyGenは多様なコンテンツに対応した高度なテキストからビデオへの変換とAIナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenの強力なテキストからビデオへの変換機能により、スクリプトから直接ダイナミックなビデオコンテンツを生成し、幅広い自然なAIナレーションを提供します。これにより、トレーニングビデオからマーケティング資料まで、さまざまなコンテンツタイプの迅速な制作が可能です。これは、当社の生成AIプラットフォームの強力な機能です。

オンボーディングビデオ以外に、HeyGenはチュートリアルビデオライブラリにどのように利用できますか？

オンボーディングビデオ以外にも、HeyGenは広範なチュートリアルビデオライブラリを構築するための理想的なビデオ編集プラットフォームです。使いやすいインターフェースと事前に構築されたビデオテンプレートにより、あらゆるトピックに対する一貫した指導コンテンツの迅速な作成が可能です。HeyGenは、高品質でスケーラブルなトレーニングビデオを簡単に制作する力を提供します。