オンボーディングアシスタントジェネレーター: 新入社員の成功を自動化
自動化されたウェルカムメールと個別化された学習パスで新入社員のオンボーディングを効率化し、スクリプトからのダイナミックなテキスト-to-ビデオで強化します。
HRマネージャーやL&Dスペシャリスト向けに設計された、活気ある60秒のビデオで新入社員のオンボーディング体験を向上させましょう。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを使用して、学習パスを個別化する方法を示すために、魅力的で親しみやすいビジュアルと明るい声を活用してください。
会社のポリシーを迅速に伝えるための30秒のビデオを簡潔に作成しましょう。中小企業のオーナーやHRコーディネーターに最適なこのプロンプトは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと自動字幕/キャプションが一貫した理解しやすい情報を保証する方法を示すために、テンポの速いダイナミックなビジュアルと明確で簡潔な声を求めています。
HRディレクターやシニアマネジメントをプロフェッショナルな50秒のビデオでインスパイアし、オンボーディングプロセスを本当に変革する方法を示しましょう。ポジティブな従業員体験を描いたインスピレーショナルなビジュアルと権威ある共感的な声を使用して、HeyGenの柔軟なアスペクト比のリサイズ＆エクスポートと効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて達成される時間節約の利便性を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちの従業員オンボーディングプロセスを変革できますか？
HeyGenのAIオンボーディングツールは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的で個別化されたオンボーディング体験を作成し、自動化された従業員オンボーディングプロセスを大幅に効率化します。これにより、新入社員は一貫した高品質の情報を受け取り、スムーズな適応と改善された新入社員体験が実現します。
HeyGenの新入社員オンボーディングソリューションにおいて、AIアバターはどのような役割を果たしますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、新入社員のためのダイナミックで個別化された学習パスを提供します。これらのAI駆動のビデオは、複雑な情報を簡単に理解できるようにし、エンゲージメントを高め、新入社員のオンボーディングにプロフェッショナルなタッチを加えます。
HeyGenはHRチームがオンボーディングタスクを自動化するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、HRチームに直感的なツールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、ウェルカムビデオや指導コンテンツの生成など、さまざまなオンボーディングタスクを自動化します。このAIコンテンツジェネレーター機能は、時間を大幅に節約し、HRチームが戦略的な取り組みに集中し、学習パスを個別化することを可能にします。
HeyGenはオンボーディングコンテンツのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのオンボーディングビデオに会社のロゴ、色、特定のメッセージを組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して学習パスを個別化し、すべての新入社員体験が一貫しており、ブランドアイデンティティに沿ったものになるようにします。