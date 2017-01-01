オムニチャネルビデオジェネレーター：コンテンツを簡単に拡大
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、あらゆるプラットフォーム向けの高品質なマーケティングビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブエージェンシーやブランドマネージャーをターゲットにした45秒の洗練されたビデオ広告を作成し、「AIアバター」を活用して一貫したブランドメッセージを届ける革新的な方法を示しましょう。高インパクトでプロフェッショナルなビジュアルと洗練された控えめなバックグラウンドトラックを使用して、HeyGenのようなクリエイティブエンジンがキャンペーンのリーチと洗練された外観をどのように向上させるかを伝えます。
eコマースビジネス向けに包括的な60秒の製品ビデオを開発し、顧客を魅了する高品質なビデオの作成を示します。詳細な製品ショットと魅力的なトランジション、そして明確で説明的なAIナレーションを使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がInstagramリールからYouTube広告まで、どのプラットフォームでも完璧に見えるビデオ出力を保証する方法を示します。
マーケティングチームはどのようにしてオムニチャネルビデオジェネレーターキャンペーンを数分で開始できるでしょうか？コンテンツクリエイター向けに明るく、ユーザーフレンドリーなインターフェースビジュアルと親しみやすいAIボイスを特徴とする30秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、「テンプレートとシーン」の力を強調して、あらゆるチャネル向けの多様なマーケティングコンテンツを迅速に生成する方法を紹介します。このプロンプトは、包括的なビデオ戦略を生成するスピードと容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングコンテンツ作成を強化できますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、デジタルマーケターが多様なマーケティングコンテンツのために高品質なビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターを利用して、テキストをプロフェッショナルなビデオテンプレートとブランディングコントロールを備えた魅力的なビジュアルに変換します。
HeyGenはビデオ広告のカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ビデオ広告や製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。AIアバターをカスタマイズし、ロゴを組み込み、ブランドカラーを適用して、すべてのマーケティングコンテンツで一貫したビジュアル体験を維持できます。
HeyGenが効果的なオムニチャネルビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはビデオ制作を効率化し、テキストから迅速に高品質なビデオを作成できるため、効果的なオムニチャネルビデオジェネレーターです。多言語サポートやアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームでより広いオーディエンスにリーチするのを助けます。
HeyGenは私のビデオのAIナレーションを支援できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターには高度なナレーション生成機能が含まれており、スクリプトから直接魅力的なオーディオを作成できます。このシームレスなテキスト-to-ビデオプロセスは、全体のビデオ制作を簡素化し、すべてのクリエイティブコンテンツにプロフェッショナルなサウンドを保証します。