オリンピックビデオメーカー：スポーツハイライトを簡単に作成

カスタマイズ可能なテンプレートを選択し、プロフェッショナルな音声生成を追加することで、ソーシャルメディア向けのダイナミックなオリンピックビデオコンテンツを瞬時に作成します。

HeyGenのAIアバターと音声生成を使用して、1分間のプロモーションビデオを作成し、小規模ビジネスやスポーツマーケティングエージェンシーがオリンピックをテーマにした製品やサービスを宣伝できるようにします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルなもので、ダイナミックなテキストオーバーレイを取り入れ、音声は主要なオファーを強調する効果的なオリンピックビデオメーカーとしての魅力的なナレーションを特徴とします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近のイベントからの素晴らしいスポーツハイライトを紹介する45秒のソーシャルメディアビデオを開発し、スポーツコンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なナラティブを迅速に生成し、ダイナミックなカットとモダンでエネルギッシュなサウンドトラックで補完します。最大のリーチとアクセシビリティを確保するために、字幕/キャプションを自動的に追加してください。
サンプルプロンプト2
ジャーナリスト、ブロガー、スポーツアナリスト向けに、パリ2024大会の包括的な要約を提供するAIビデオエージェントとしての魅力的な2分間のビデオを制作します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、魅力的なビジュアルとサウンドバイトをソースし、洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと明確で権威ある音声ナレーションを組み合わせて、主要なイベントと成果を要約します。
サンプルプロンプト3
教育者やスポーツ愛好家向けに、複雑なオリンピックスポーツのルールやその歴史的進化を説明する90秒の教育ビデオを作成し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なコンテンツを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で指導的であり、グラフィックスとアニメーションで視覚的にサポートされ、さまざまな教育プラットフォームやデバイスでの最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オリンピックビデオメーカーの使い方

強力なAIビデオエージェントを使用して、印象的なソーシャルメディア共有のためにオリンピックのハイライトやプロモーションビデオを迅速かつ簡単に作成します。

Step 1
テンプレートを選択
スポーツハイライトやプロモーションコンテンツ用にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、プロフェッショナルなレイアウトでビデオ作成を開始します。テンプレートとシーンを活用してください。
Step 2
メディアを追加
スポーツハイライトの映像を統合するか、関連するストックコンテンツのために豊富なメディアライブラリを利用します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してシーンを直接生成することもできます。
Step 3
AIの強化を適用
AIアバターを活用してコンテンツを提示し、オリンピックのハイライトを魅力的でプロフェッショナルに届けることで、ビデオを向上させます。
Step 4
エクスポートと共有
完成したオリンピックビデオを高品質でレンダリングし、さまざまなプラットフォームに最適化して、ソーシャルメディアやプロモーションビデオにすぐに使用できるようにします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に使用してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なアスリートストーリーを作成

アスリートの旅やオリンピック精神を祝う感動的なビデオナラティブを開発し、視聴者との深い結びつきを育みます。

よくある質問

HeyGenのAIビデオエージェントはどのようにしてビデオ制作のワークフローを向上させますか？

HeyGenのAIビデオエージェントは、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。リアルなAIアバターと高度な音声生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのような編集機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、ドラッグ＆ドロップインターフェースを提供してビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできます。豊富なメディアライブラリにアクセスし、カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、視聴者のエンゲージメントを高めるために自動的に字幕を生成できます。

HeyGenは魅力的なプロモーションビデオやスポーツハイライトを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なプロモーションビデオやダイナミックなスポーツハイライトをソーシャルメディア向けに制作するのに最適です。私たちのプラットフォームは、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオエディターツールを提供し、効率的に本当に魅力的なコンテンツを作成するのをサポートします。

HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとブランディングコントロールをサポートしていますか？

はい、HeyGenは広範なビデオエディター機能を提供しており、さまざまなプラットフォームやソーシャルメディアの要件に合わせてアスペクト比をリサイズできます。また、カスタムロゴや特定の色を適用して、すべての作品で一貫したブランドアイデンティティを維持するための包括的なブランディングコントロールを提供します。