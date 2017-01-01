石油・ガスビデオメーカー：業界ストーリーテリングを強化

テキスト-to-ビデオを使用してトレーニングとマーケティングのコンテンツ作成を加速し、複雑な石油・ガスのトピックを明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

石油・ガス会社のブランドストーリーを伝える魅力的な60秒のマーケティングビデオを作成し、潜在的な投資家や業界パートナーをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、革新と責任あるエネルギー開発を示すために洗練されたテンプレートとシーンを活用します。自信に満ちたAIアバターが重要なメッセージを伝え、プロフェッショナルなボイスオーバー生成によってインスピレーションを与えるナarrativeを作り出します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や技術的でない関係者向けに複雑な掘削プロセスを簡単に説明する90秒のアニメーション解説ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明確で説明的なグラフィックと最小限のテキストを特徴とし、スクリプトから自動生成された鮮明な字幕/キャプションによって情報を伝えるトーンをサポートし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して技術的な詳細をアクセスしやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト2
幅広い顧客エンゲージメントを目的とした30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、業界のインサイトや会社の最新情報を迅速に伝えます。ビジュアルの美学は明るくモダンで、表現力豊かなAIアバターがメッセージを直接伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なビジュアルテキストを完備しています。
サンプルプロンプト3
フィールドチーム向けの今後の安全トレーニングプログラムのティーザーとして機能する45秒の内部コミュニケーションビデオを構築します。ビジュアルとオーディオスタイルは真剣でありながら励みになるもので、人間の安全の重要性をプロフェッショナルなテンプレートとシーンを通じて強調します。明確で共感的なボイスオーバー生成が準備とチームワークのメッセージを強調し、スタッフを効果的に準備させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

石油・ガスビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、スクリプトから画面までの制作を合理化し、魅力的な石油・ガスの解説、マーケティング、またはトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトとコンテンツを作成
ビデオのメッセージをアウトライン化することから始めます。テキスト-to-ビデオ機能を利用してスクリプトを貼り付け、技術文書やトレーニング資料を瞬時にダイナミックなビデオナarrativeに変換します。これが明確な業界ストーリーテリングの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルなビジュアルでメッセージを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートの中から選ぶか、3Dアニメーションのような魅力的な要素を統合します。また、AIアバターを組み込んで情報を魅力的に提示し、複雑なトピックを生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
プロフェッショナルなナレーションとビジュアルの一貫性でビデオを高めます。ボイスオーバー生成を使用して、複雑なプロセスを説明する明確で自然な音声を追加します。さらに、ブランディングコントロールを適用してロゴや企業カラーを含め、一貫したブランドストーリーを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、配信の準備をします。最終的な高品質のアニメーション解説ビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、異なるソーシャルメディアプラットフォームやトレーニングプログラムに適合させ、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるマーケティング＆プロモーションビデオを作成

.

ブランド認知度と顧客エンゲージメントを高めるために、説得力のあるマーケティングビデオ、ブランドストーリー、ソーシャルメディアコンテンツを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenは石油・ガス業界のクリエイティブなマーケティングビデオをどのように強化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を通じて、非常に魅力的なマーケティングビデオと説得力のあるブランドストーリーの作成を可能にします。これにより、企業はソーシャルメディアビデオ、プレゼンテーション、顧客エンゲージメントのための高品質なコンテンツを迅速に制作し、業界のストーリーテリングをよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenは石油・ガスの運用における技術文書と安全トレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはAIアバターと効率的なテキスト-to-ビデオ生成を活用して、技術文書ビデオと重要な安全トレーニングプログラムの制作を合理化します。これにより、複雑な掘削プロセス、運用手順、安全プロトコルの明確で一貫したコミュニケーションが、統合されたボイスオーバー生成と字幕によって保証されます。

HeyGenでAIアバターは石油・ガスセクターのコンテンツ制作にどのような役割を果たしますか？

HeyGen内のAIアバターは、業界のストーリーテリング、トレーニングプログラム、マーケティングイニシアチブに理想的なプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供し、従来の撮影を必要としません。これにより、アニメーション解説ビデオやプレゼンテーションの迅速な開発が可能になり、顧客エンゲージメントと知識の伝達が大幅に向上します。

HeyGenは石油・ガス会社のさまざまなビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴや特定のブランドカラーをすべてのビデオコンテンツにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのマーケティングビデオとブランドストーリーが一貫性のある本物のビジュアルアイデンティティを維持し、すべてのプラットフォームでブランドの存在感を強化します。