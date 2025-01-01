オフィスシステム概要ビデオメーカー：AIによるシンプルさ
動的な説明動画でトレーニングと社内コミュニケーションを効率化。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」を活用して、テキストを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、AIビデオツールがどのようにマーケティングを革新できるかを紹介する45秒のビジネス動画を開発してください。この魅力的な動画は、HeyGenのAIアバターと音声生成を活用したダイナミックなAIアバターを特徴とし、複雑な概念をシンプルに説明します。ビジュアルと音声のスタイルはモダンでエネルギッシュ、そして非常に説得力があり、即座の行動を促すものにしてください。
チームリーダーを対象にした30秒の社内コミュニケーション動画を作成し、新しい会社方針の更新を発表してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、クリーンで一貫した外観を確保し、統合された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。ビジュアルスタイルは直接的でクリーン、明確で権威あるトーンと最小限のバックグラウンドミュージックを持たせてください。
新しいソフトウェア機能を学ぶ従業員向けに、各ステップを視覚的に示す90秒のトレーニング動画をデザインしてください。動画はHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化してください。ビジュアルと音声のスタイルは忍耐強く指導的で、視聴者をプロセスに沿って案内する明確なステップバイステップのナレーションを持たせてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けの魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に制作できるようにします。複雑なアイデアを効果的に伝えるための魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはマーケティングキャンペーン動画やソーシャルメディアコンテンツを強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはビデオテンプレートとAIテキスト読み上げ機能を備えた強力なAIビデオメーカーを提供し、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーン向けの高インパクトな短編クリップを簡単に作成できます。ビジュアルとブランディングを簡単にカスタマイズして、すべてのプラットフォームで一貫した存在感を維持できます。
HeyGenは社内コミュニケーションやトレーニング目的のアニメーション動画を制作するのに使用できますか？
もちろんです！HeyGenは社内コミュニケーションや包括的なトレーニング動画に最適なAIビデオツールです。AIによる機能がスクリプトからプロフェッショナルな動画へのプロセスを効率化し、従業員のオンボーディングと学習を向上させます。
HeyGenは多様なビジネスニーズに対応する効果的なビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは統合された字幕/キャプションやストックメディアライブラリを含む強力なAIビデオツールセットを提供する多用途なビジネスビデオメーカーとして際立っています。これにより、オフィスシステムの概要から営業・マーケティングコンテンツまで、さまざまな目的のプロフェッショナルな動画を簡単に作成できます。