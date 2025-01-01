オフィス手順概要ビデオメーカー：トレーニングを今すぐ効率化

HeyGenのAIアバターを活用して、動的なトレーニングビデオで従業員のオンボーディングを簡素化。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の全従業員に向けて、新しいリモートワークガイドラインに関する会社全体の方針を知らせる45秒の「ビジネスビデオメーカー」アップデートを開発してください。このビデオは、全スタッフを対象に、直接的で権威あるビジュアルスタイルとプロフェッショナルで明確なナレーションを組み合わせて制作します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能を利用して、方針文書を効果的なビジュアルアナウンスに変換し、すべてのチームメンバーが十分に情報を得られるようにします。
サンプルプロンプト2
新しい社内プロジェクト管理ツールの正しい使用法を示す90秒の詳細な「従業員トレーニング」ビデオを制作してください。この「オフィスビデオメーカー」コンテンツは、すべてのプロジェクトマネージャーとチームリーダーを対象に、ステップバイステップの情報豊富なビジュアルスタイルと落ち着いた指示的な音声キューを特徴としています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込んで、関連するグラフィックや画面録画を使用して視覚的な説明を強化し、複雑な手順を理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
会社のコアバリューとチームエチケットを紹介する30秒の「アニメーションビデオ」を制作し、週次会議や社内ポータルでの「チーム紹介」に最適です。対象は新入社員と現従業員で、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルとインスピレーションを与える軽快なバックグラウンドミュージックが求められます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、個別のタッチでメッセージを伝え、ポジティブで一体感のある職場文化を育みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オフィス手順概要ビデオメーカーの使い方

複雑なプロセスをわかりやすくプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換する方法を4つのステップで解説します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選ぶか、スクリプトを入力してテキスト-ビデオ作成を活用し、オフィス手順ビデオを始めましょう。
2
Step 2
手順内容を追加
メディアライブラリからテキスト、画像、ビデオクリップを追加し、ブランドを組み込んだり、AIアバターを生成して情報を提示することで、ビデオを簡単にカスタマイズできます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
スクリプトからリアルなナレーションを生成し、正確な字幕やキャプションを自動的に追加して、視聴者の理解とアクセスを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
手順概要ビデオを完成させ、内部プラットフォームや外部チャンネルでシームレスに共有できるように、希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内コミュニケーションを強化

魅力的な企業プレゼンテーション、チーム紹介、会社のアップデートを作成し、スタッフに情報を提供し、動機付けします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビジネスビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、オフィス手順概要ビデオから魅力的なマーケティングコンテンツまで、ビジネスビデオを簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIツールを活用して、高品質なアニメーションビデオを迅速に制作し、会社のアップデートにかかる時間とリソースを節約します。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-ビデオ生成、強力なナレーション生成などの高度なAIツールを統合しています。これらの機能により、ユーザーはテキストを動的でクリエイティブなビデオコンテンツに変換でき、ビデオ編集の経験がなくても簡単に使用できます。

HeyGenは従業員のオンボーディング用のビデオトレーニングソフトウェアとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、従業員トレーニングとオンボーディングに最適な強力なビデオトレーニングソフトウェアです。明確で簡潔なオフィス手順ビデオを作成し、インタラクティブな要素を追加したり、字幕やキャプションを追加して知識の定着を向上させることができます。

HeyGenのビデオツールでブランドの一貫性をどのように確保できますか？

HeyGenは、ロゴ、特定の色、フォントを使用してビデオをカスタマイズできる広範なブランディングコントロールを提供します。豊富なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、すべてのビジネスビデオとコミュニケーションで一貫したプロフェッショナルなビデオプロファイルを維持します。