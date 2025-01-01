オフィスポリシービデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

HeyGenの強力なブランディングコントロールで、すべての会社ポリシーに合わせたプロフェッショナルなビデオを完全にカスタマイズできます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、新しい行動規範を現代的で情報豊富、かつ直接的なトーンで説明する60秒の解説ビデオを開発してください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してナarrativeを作成し、正確なボイスオーバー生成で明確さを高めてください。
サンプルプロンプト2
既存のスタッフ向けに、洗練された、簡潔でプロフェッショナルなビジュアルスタイルで新しいオフィスポリシービデオメーカーシステムを紹介する30秒のアナウンスをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合してブランドの一貫性を維持してください。
サンプルプロンプト3
部門リーダーとチームメンバー向けに、複雑なポリシー変更を理解しやすいセグメントに分解した90秒のトレーニングマテリアルビデオを制作してください。権威あるが親しみやすい高品質のプレゼンテーションで提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して幅広い互換性を確保し、包括的な字幕で理解を保証してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オフィスポリシービデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーで、会社のポリシー、トレーニング、オンボーディングのためのプロフェッショナルで魅力的な解説ビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択するか、空白のキャンバスから始めて、テンプレートとシーンを使用して会社のポリシーに関する解説ビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターとメディアでカスタマイズ
カスタムテキストやメディアを追加し、さまざまなAIアバターから選択して、コンテンツをダイナミックに提示することでビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
ボイスオーバーオプションを通じてプロフェッショナルなナレーションでビデオを強化し、ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を使用してブランドの独自の色とロゴを適用します。
4
Step 4
ポリシービデオをレビューしてエクスポート
完成した高品質のビデオを正確性のためにレビューし、トレーニングマテリアルやオンボーディングビデオとして共有するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な会社ポリシーを明確化

複雑な会社ポリシーを理解しやすい解説ビデオに変換し、組織全体の明確さとコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトを高品質なビデオに変換する高度なAIビデオメーカーで、さまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用します。この強力なツールは、解説ビデオや重要なトレーニングマテリアルの作成を簡素化します。

HeyGenで作成されたビデオは、特にブランディングに関してどの程度カスタマイズ可能ですか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに組み込むことができ、プロフェッショナルなビデオを完全にカスタマイズ可能にします。これにより、高品質なビデオコンテンツが会社のアイデンティティと基準に完全に一致することが保証されます。

HeyGenはオフィスポリシーやオンボーディングビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenはオフィスポリシービデオメーカーとして理想的で、会社のポリシー、行動規範、または内部コミュニケーションのための明確で魅力的なビデオを制作することができます。その強力な機能により、新入社員向けの効果的なオンボーディングビデオの作成にも最適です。

HeyGenにはビデオ制作を強化するためのどのようなAI機能がありますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を組み込み、スクリプトを生き生きとさせます。さらに、自動的に字幕を生成し、コンテンツが幅広い視聴者にとってアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。