社員トレーニングを簡素化するオフィスオリエンテーションビデオメーカー
魅力的な内部コミュニケーションビデオを作成し、AIアバターを使用して社員のオンボーディングとトレーニングを革新しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
あなたの会社のユニークな文化と価値を潜在的な候補者に紹介する、活気に満ちた45秒のビデオをデザインし、事前オンボーディングのための魅力的なトレーニングビデオメーカーとして機能させます。エネルギッシュでモダンなビジュアルとオーディオスタイルを目指し、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、説得力のあるナラティブを提供します。
既存のチーム向けに、新しいソフトウェアのアップデートやプロセスのトレーニングを簡素化するための包括的な2分間の内部コミュニケーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは非常にイラスト的で簡潔であり、部門横断的な技術スタッフを対象とし、HeyGenの字幕/キャプションを目立たせて情報の保持を最適化します。
全社員に対する緊急のポリシー更新についての30秒の簡潔なビデオアラートを制作し、直接的で無駄のないビジュアルとオーディオスタイルを要求します。この迅速なビデオメーカーソリューションは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、広範な内部オーディエンスに効率的にメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してトレーニングビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAI機能とAIアバターを利用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、複雑な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作します。
HeyGenは魅力的なオフィスオリエンテーションビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、会社の文化を効果的に伝える魅力的なオフィスオリエンテーションビデオを作成するための多様なビデオテンプレートとカスタマイズオプションを提供しています。
HeyGenはビデオのアクセシビリティにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションやボイスオーバー生成などの強力な技術機能を提供し、ビデオをより広いオーディエンスにアクセス可能にします。また、直感的なドラッグ＆ドロップ機能により、すべてのユーザーが簡単にコンテンツを作成できます。
HeyGenを使用して内部コミュニケーションビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenはビデオメーカーのプロセスを簡素化し、強力なテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから迅速に内部コミュニケーションビデオを生成し、情報共有とトレーニングを大幅に簡素化します。