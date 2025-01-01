オフィスインサイトビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成

AIを活用して社内コミュニケーションとトレーニングを効率化。スクリプトからのテキストを魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいセキュアファイル共有プロトコルを示す90秒の社内トレーニングビデオを制作し、新入社員およびリフレッシュが必要な現社員を対象とします。このビデオは、ステップバイステップの画面録画とフレンドリーなAIアバターが視聴者を案内する、明るい指導的なビジュアルスタイルを採用します。これにより、トレーニング部門のコンテンツ作成を効率化するためにHeyGenのAIアバターを活用します。
サンプルプロンプト2
新しいデータ暗号化サービスの技術アーキテクチャを紹介する2分間の説明ビデオを検討してください。技術パートナーおよび高度なユーザーを対象とし、洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、明確な図と正確な字幕で複雑な概念を説明します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に使用し、グローバルな技術的視聴者に対してアクセス性と明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
社内分析ダッシュボードの新機能を発表する45秒の「オフィスインサイト」ビデオを生成し、社内のプロダクトチームと開発者を対象とします。ビジュアルスタイルはダイナミックで、機能のインターフェースを紹介するクイックカットを使用し、エネルギッシュなナレーションでサポートします。このプロンプトネイティブなビデオ作成は、HeyGenのさまざまなテンプレートとシーンを利用して、迅速な展開のための魅力的なアップデートを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オフィスインサイトビデオメーカーの使い方

AIを使用して社内コミュニケーションと説明ビデオを迅速にプロフェッショナルなビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、テキストをエディターに直接貼り付けます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、あなたの言葉を魅力的なシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
豊富なテンプレートとシーンのライブラリから選択して、メッセージを強化し、視聴者を引きつけるコンテンツを完璧にフレーム化します。
3
Step 3
ナレーションを生成する
リアルな人間の声でスクリプトを生き生きとさせます。私たちの高度なナレーション生成を利用して、ビデオのためのプロフェッショナルな音声を作成します。
4
Step 4
カスタマイズとエクスポート
会社のブランディングコントロールを適用し、ロゴやカラーを含めた後、最終的な説明ビデオを簡単にエクスポートして、あらゆる社内コミュニケーションのニーズに対応します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内コミュニケーションを強化

乾いたオフィスインサイトや発表を、インスパイアリングで魅力的なビデオコミュニケーションに変換し、社内の視聴者を引きつけ、情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはAIを通じてどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するプロセスを効率化します。洗練されたAIアバターとナレーション生成を活用して、プロフェッショナルな説明ビデオを制作し、社内コミュニケーションを強化します。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的コントロールを提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。ユーザーはまた、豊富なメディアライブラリ、さまざまなテンプレートとシーン、正確なアスペクト比のリサイズを活用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに配信できます。

HeyGenは多様なAIアバターとナレーションを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、内部トレーニングやマーケティングコンテンツを豊かにするための多様なAIアバターと高度なナレーション生成機能を提供します。プラットフォームはまた、自動的に字幕/キャプションを生成し、視聴者への広範なアクセス性を確保します。

HeyGenはビデオ制作のためにどのような包括的な機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターを使用したプロンプトネイティブなビデオ作成から、完全なブランディングコントロールと最終エクスポートまでを網羅するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。この強力な機能群は、すべてのプロフェッショナルなビデオ制作ニーズのためのコンテンツ作成を大幅に効率化します。