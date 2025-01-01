オファー広告ビデオメーカー: 簡単に魅力的なビデオ広告を作成
コンバージョンを促進する魅力的なオファー広告を作成。AIアバターを活用して、数分でプロモーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやデジタルエージェンシーを対象にした、クリーンでプロフェッショナルな45秒のインストラクションビデオを制作し、高品質なビデオ広告を制作する簡単さを示します。美学は明るくユーザーフレンドリーであり、視聴者をプロセスに導く明確で明瞭なナレーションが、ソフトでアンビエントな音楽と共に流れます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、AIでコンテンツを迅速に生成し、複雑なアイデアを見事なビデオ広告に変えることを強調します。
eコマースビジネスや製品広告主をターゲットにした、特定の製品発売に焦点を当てたエネルギッシュな60秒の製品ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されており、非常に磨かれたもので、素晴らしい製品ショットとダイナミックなトランジションを特徴とし、パンチの効いた現代的な音楽が流れます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、注目を集め、売上を促進するビデオ広告を簡単に作成できることを示します。
起業家志望者やマーケティング初心者向けに、ビデオ広告メーカーになることがどれほどアクセスしやすいかを示す、30秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを開発します。ビジュアルアプローチは励ましとシンプルさを重視し、暖かいカラーパレットと親しみやすい声のナレーションが、心を高揚させるバックグラウンドミュージックと共に流れます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからメディアを追加する簡単さを示し、ストーリーテリングを強化し、インパクトのあるビデオ広告を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンテンツクリエイターが効果的なビデオ広告を制作するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーであり、コンテンツクリエイターやマーケターが迅速に魅力的なビデオ広告を制作するのを支援します。私たちのプラットフォームは、先進的なAIアバターと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、クリエイティブプロセスを簡素化し、あらゆるキャンペーンのビデオ広告を簡単に作成できるようにします。
HeyGenがソーシャルメディア向けの効率的なビデオ広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、シンプルなドラッグ＆ドロップエディター、スクリプトとボイスオーバーのためのAIによるコンテンツ生成機能を含む、強力な機能を提供します。これにより、ユーザーはソーシャルメディア広告やさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenはUGCビデオ広告や製品ビデオなどの多様なビデオ広告フォーマットをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックな製品ビデオデモンストレーションから本格的なUGCビデオ広告まで、さまざまなニーズに合わせたビデオ広告を作成するのに役立ちます。AIアバターと柔軟な編集オプションを使用して、オーディエンスに共鳴するコンテンツをカスタマイズし、強力なコールトゥアクション要素を含めることができます。
HeyGenのAI機能は、オファー広告ビデオメーカーの体験をどのように向上させますか？
HeyGenは最先端のAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオ広告に変換し、リアルなAIアバターと自動ボイスオーバーを提供する強力なAIビデオ広告メーカーです。これにより、あらゆるマーケティングオファー広告ビデオメーカーキャンペーンのために高品質なビデオを迅速に制作し、ビデオ編集ワークフローを最適化できます。