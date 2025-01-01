職業準備ビデオメーカー：スタッフを訓練し、引き付ける

AIアバターを使用して職業準備のためのプロフェッショナルトレーニングビデオを作成し、魅力的なストーリーテリングを簡単に実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エントリーレベルの従業員やチームリーダー向けに、一般的な職場のジレンマに焦点を当てた30秒の職場準備ビデオをデザインしてください。HeyGenのAIアバターを使用して、異なるキャラクターをプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルで描写し、クリアな音声とスクリプトから自動生成された字幕を添えてください。
サンプルプロンプト2
求職者やインターンを対象に、職業上のエチケットの「すべきこと」と「してはいけないこと」を示す、魅力的な60秒の職業準備ビデオを作成してください。ビデオはインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIパワードビデオテンプレートを使用して素早いシーンチェンジを行い、フレンドリーで指導的なナレーションをテキストから直接生成してください。
サンプルプロンプト3
多様な職場のすべての従業員向けに、単一の重要な安全ヒントに焦点を当てた40秒の職場安全トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で明確にし、AIアバターがヒントを示す可能性があり、自動生成された字幕を添えて、さまざまなチーム間でのアクセシビリティと理解を向上させてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

職業準備ビデオメーカーの使い方

AIパワードツールを使用して職場準備ビデオを迅速に制作し、トレーニングプロセスを効率化し、魅力的な学習体験を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
職業準備コンテンツを作成または貼り付けることから始めます。AIビデオメーカーがテキストを魅力的なビデオに変換し、トレーニングの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから素材を提示するためのアバターを選びます。これらのリアルなプレゼンターは、職場準備ビデオをプロフェッショナルで親しみやすいものにします。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
カスタムブランディング、ストックメディア、プロフェッショナルなナレーションでトレーニングを強化します。要素を簡単に追加して、魅力的で包括的なトレーニングビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、さまざまなアスペクト比で職場準備ビデオをエクスポートし、シームレスに配信します。高品質なコンテンツを提供し、効果的に従業員を教育し準備させます。

使用例

影響力のあるキャリア準備ビデオを制作

個人のプロフェッショナルな旅を準備し、励ますインスピレーションを与えるキャリア準備ビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenは職場準備ビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは革新的なAIビデオメーカーとして機能し、AIパワードビデオテンプレートと多様なAIアバターを提供してビデオ作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーは魅力的なストーリーテリングで職場準備ビデオを開発し、全体的な学習体験を向上させることができます。

HeyGenが効果的な職業準備ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと自然なナレーションを使用してテキストをビデオに変換することで、職業準備ビデオの作成を効率化します。これにより、複雑な撮影や編集を必要とせずに、高品質なトレーニングビデオの制作が大幅に簡素化されます。

HeyGenは多言語トレーニングビデオとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語ビデオ作成をサポートしており、さまざまな言語でナレーションを生成することができます。さらに、クローズドキャプションを簡単に追加できるため、トレーニングビデオがアクセス可能で、より広い視聴者に効果的に届くようにします。

HeyGenは職場安全トレーニングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを通じて職場安全トレーニングビデオの作成を簡素化し、AIパワードビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを提供します。これにより、プロフェッショナルな安全コンテンツの迅速な制作が可能になり、既存のLMSプラットフォームに簡単に統合できます。