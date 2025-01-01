職業的視点のビデオメーカーでコンテンツを効率化

編集経験がなくても、強力なAIアバターを活用してプロフェッショナルな説明動画やトレーニング動画を簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けの基本的な会社のオンボーディング手順に焦点を当てた60秒のトレーニング動画を制作してください。フレンドリーでサポート的なビジュアル美学を採用し、明確なステップバイステップのビジュアルを使用し、すべての重要な情報が自動字幕/キャプションで強化されるようにしてください。音声は温かく励ますようなナレーションで、視聴者を初期のステップに導きます。
サンプルプロンプト2
一般労働者向けに30秒の安全動画を作成し、危険な環境での適切なPPE使用の重要性を強調してください。ビジュアルスタイルは直接的でインパクトのあるもので、強い色と明確なデモンストレーションを使用し、AIアバターが真剣で権威あるトーンで重要なメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターを使用して一貫したメッセージの伝達を確保してください。
サンプルプロンプト3
オンラインコミュニティ向けに45秒のソーシャルメディアブランディング動画を開発し、今後のバーチャルイベントを発表してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで活気に満ちたもので、ダイナミックなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、HeyGenのカリスマ的なAIアバターが会話的で熱意ある招待を届けます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、魅力的な発表を迅速に作成してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職業的視点のビデオメーカーの使い方

編集経験がなくても、AIを使ってプロフェッショナルな説明、トレーニング、または安全動画を簡単に作成できます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに直接スクリプトを書き込むか貼り付けてください。スクリプトからのテキスト動画機能が、コンテンツを魅力的な動画に変換する準備をします。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択し、メディアを追加し、職業的なコンテキストに合ったリアルなAIアバターでメッセージを強化します。
3
Step 3
音声と字幕を追加
AI音声生成機能を使用して自然な音声を生成するか、自分で録音し、視聴者のために自動字幕/キャプションを有効にしてアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
コンテンツを確認し、一貫性のためにブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用し、プラットフォーム全体で配信する準備が整った高品質のビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナル開発の向上

動的なAIパワードトレーニング動画を使用して、プロフェッショナル開発やオンボーディングプログラムでのエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画やトレーニングコンテンツをクリエイティブに向上させることができますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとAI音声生成機能を使用して、スクリプトを魅力的な説明動画やトレーニングコンテンツに変換することができます。幅広いテンプレートを活用し、シーンをカスタマイズしてメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenはなぜビデオ編集経験が不要なユーザー向けのAIビデオメーカーなのですか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なAIビデオメーカーで、ビデオ編集の経験が不要です。使いやすいインターフェースにより、プロフェッショナルな動画を迅速に生成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは動的な安全動画にAIアバターと音声を組み込むことができますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なAI音声生成機能を活用して、インパクトのある安全動画を作成することができます。また、自動字幕/キャプションを追加して、すべての視聴者に明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。

HeyGenはプロフェッショナルトレーニング動画のブランディングと多言語ニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとロゴ統合を通じて、トレーニング動画で強力なブランディングを維持することを企業に提供します。さらに、先進的な多言語サポートにより、トレーニングコンテンツが多様なグローバルオーディエンスに対してアクセス可能で効果的であることを保証します。