職業学習システム向けビデオメーカー
AIアバターを使用して動的な指導コンテンツを作成し、企業トレーニングを向上させ、従業員の知識保持を強化します。
企業トレーナーと中小企業向けに、複雑な技術的トピックに関する従業員の知識保持を向上させるための45秒間のマイクロラーニングビデオを開発します。ビデオはダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルを持ち、エネルギッシュなナレーションを伴い、画面上のテキストを使用して重要なポイントを強調します。HeyGenの字幕/キャプション機能の有用性を示し、ビデオトレーニングモジュールのアクセシビリティと理解を最大化します。
インストラクショナルデザイナーとeラーニングコンテンツクリエイター向けに、既存の学習管理システムに新しいモジュールを統合する方法を詳述した90秒間の指導ビデオを制作します。ビデオは情報的でクリーンなビジュアルスタイルを採用し、モジュラーデザインと中立的で権威ある声のナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成の柔軟性を強調し、多様なeラーニングコンテンツに一貫した音声を提供します。
ビジネスリーダーとトレーニング部門の責任者を対象にした2分間のプロモーションビデオを作成し、AIビデオメーカーが企業トレーニングをどのように革新できるかを示します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて魅力的で、高品質のストックメディアを活用し、一貫したブランドプレゼンスを維持します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、エンドツーエンドのビデオ生成のためにプロフェッショナルでブランド化されたビデオを迅速に開発する方法を紹介します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはeラーニング用のAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、ユーザーが魅力的なeラーニングコンテンツを効率的に生成できるようにします。リアルなAIアバターとAI駆動のボイスオーバーを使用してテキストをビデオに変換し、ビデオトレーニングの制作を大幅に効率化します。
HeyGenは迅速なビデオトレーニング開発のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ機能を備えており、スクリプトをプロフェッショナルなビデオトレーニングモジュールに簡単に変換します。プラットフォームには、事前にデザインされたテンプレートとシーン、自動ボイスオーバー生成、包括的なブランディングコントロールが含まれており、すべての指導コンテンツに一貫性を持たせることができます。
HeyGenは職業学習システムにカスタムブランディングを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、フォントを職業学習システムのビデオコンテンツに直接組み込むことができます。これにより、すべてのAIアバター主導のトレーニングモジュールに一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenで作成したビデオトレーニングコンテンツをどのようにエクスポートして共有できますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオトレーニングコンテンツを簡単にエクスポートできるようにします。プラットフォームはまた、自動的に字幕/キャプションを生成し、より広い視聴者に対するアクセシビリティを向上させ、コンテンツをより包括的にします。