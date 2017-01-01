健康コーチや教育者向けに、「マクロ栄養素の基本」を説明する60秒の教育ビデオは、クライアントの理解を大いに向上させます。見込み客をターゲットにし、インフォグラフィックスタイルのアニメーションとフレンドリーなAIアバターが落ち着いた権威ある声でナレーションを行う、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、内容が簡単に理解できるようにします。この種のAI栄養教育ビデオは、HeyGenの強力なAIアバターを活用して魅力的なコンテンツを提供するのに大いに役立ちます。

