新規リード向けに、B2Bマーケティングのプロフェッショナルを対象とした30秒の魅力的な紹介動画を作成してください。フレンドリーなAIアバターがパーソナライズされたメッセージを届ける内容で、ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、プロフェッショナルで魅力的な声のナレーションがスクリプトから直接生成されます。この動画は、強力なリード育成戦略の第一歩として、見込み客に価値を感じてもらうことを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアソリューションを評価している潜在顧客向けに、45秒の簡潔な説明動画を開発してください。主要な機能を明確なアニメーションビジュアルと自信に満ちた情報豊富な声で示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、正確なメッセージを確保し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用して製品の価値を迅速に伝え、ビデオマーケティングの自動化に統合します。
サンプルプロンプト2
セールスファネルで停滞している見込み客を再エンゲージするための60秒の動画をデザインしてください。最終的なプッシュや明確化が必要なターゲットに向けて、メディアライブラリからのダイナミックなストック映像を使用し、成功事例を強調します。励ましのオーディオスタイルを取り入れ、字幕/キャプションを目立たせてアクセシビリティと顧客エンゲージメントを向上させ、フォローアップメールキャンペーンに組み込みます。
サンプルプロンプト3
新たにコンバートされた顧客向けに、30秒の歓迎オンボーディング動画を制作してください。ブランド要素を強化するために鮮やかなテンプレートとシーンを使用します。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、熱意ある声のナレーションでサポートされ、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、AI動画作成の効率を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ナーチャーシーケンスビデオメーカーの使い方

見込み客を引き付け、アウトリーチを自動化するパーソナライズ動画を簡単に作成して、リード育成戦略を向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なテンプレートから選び、リード育成戦略の時間を節約しながら動画作成を迅速に開始します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
スクリプトを貼り付けるだけで、テキスト動画機能がナーチャーシーケンス動画の自然な音声を生成します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
専用のブランディングコントロールを使用して、会社のロゴや色を簡単に組み込み、すべての動画で一貫したブランドアイデンティティを維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画を完成させ、アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォームでの配信に完璧に適応させ、ビデオマーケティングの自動化を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

メールキャンペーン用のダイナミックコンテンツ

テキストから短く魅力的な動画クリップを迅速に作成し、メールキャンペーンを強化し、ナーチャーシーケンス内でのインタラクションを促進します。

よくある質問

HeyGenはパーソナライズ動画のAI動画作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAI動画作成ツールを提供し、非常にパーソナライズされた動画を生成することができます。AIアバターと強力なテキスト動画機能を活用して、個々の受取人のエンゲージメントに合わせたユニークなコンテンツを作成し、効果的なリード育成戦略を実現します。

HeyGenは魅力的な説明動画の迅速な作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な動画編集ツールと豊富なテンプレートを提供し、プロフェッショナルな説明動画の作成を簡素化します。ブランド要素を簡単に組み込んで一貫性を保ち、広範な経験がなくても高品質な動画を制作できます。

HeyGenはビデオマーケティングの自動化にどのように貢献しますか？

HeyGenは理想的なナーチャーシーケンスビデオメーカーであり、シームレスなビデオマーケティングの自動化を可能にし、リード育成戦略を強化します。ダイナミックでスケーラブルな動画コンテンツを生成することで、顧客の旅全体を通じてより効果的にエンゲージメントを高めます。

HeyGen動画でブランドの一貫性をどのように確保できますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての動画コンテンツでブランドの一貫性を保証します。ロゴや特定の色、その他のブランディング要素をテンプレートに簡単に適用し、すべての動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。