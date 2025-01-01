看護トレーニングビデオ: スキルを早く習得

ダイナミックなAIアバターで看護学生が複雑なスキルを習得し、患者ケアで優れた成果を上げることを支援します。

サンプルプロンプト1
複雑なトピックを復習する看護学生を対象に、45秒の簡潔な教育ビデオを開発します。特に、体液と電解質の看護の原則を説明します。このビデオでは、動的なAIアバターを使用して重要な概念を提示し、アクセスしやすいように明確な字幕をサポートし、病態生理学を簡単にするための魅力的なアニメーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
現役の看護師向けに、安全な薬剤投与プロトコルに焦点を当てた30秒の迅速なリフレッシュビデオが必要です。この簡潔な看護師トレーニングコンテンツは、重要なチェックと患者の安全性を強調し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してクイックカットのビジュアルスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのリアルな医療画像を統合して効率的なアップデートを提供します。
サンプルプロンプト3
NCLEXの準備をしている看護学生を対象に、EKG解釈や投薬計算の看護における一般的な落とし穴に対処する60秒のシナリオベースのトレーニングビデオを生成します。このビデオは、スクリプトからのテキストビデオを通じて明確で専門的なトーンを提供し、ケーススタディを視覚的な診断例とともに提示し、批判的思考の洞察を提供し、さまざまな学習プラットフォームに対応するためにさまざまなアスペクト比でエクスポートできるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

看護トレーニングビデオの作成方法

AIを活用して魅力的で正確な看護トレーニングビデオを効率的に作成し、すべての専門分野の学生とプロフェッショナルの学習を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
「教育ビデオ」のための包括的なコンテンツを開発し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してテキストをシームレスにビデオに変換します。
2
Step 2
AIインストラクターを選択
「AIアバター」の多様な選択肢から仮想インストラクターを選び、「看護学生」に重要な情報をプロフェッショナルで親しみやすい態度で提供します。
3
Step 3
明確さとアクセス性を追加
複雑な「看護スキル」の理解を深めるために、明確な「字幕」を統合します。これにより、トレーニングがアクセス可能になり、重要な概念を効果的に強化します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
「看護トレーニングビデオ」を最終化し、配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、コンテンツがどのプラットフォームやデバイスにも完璧にフォーマットされるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

看護師の教育的リーチを拡大

より多くの看護トレーニングビデオと教育コースを効率的に開発および配信し、世界中の看護学生の幅広いオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な看護トレーニングビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、看護トレーニングのための高品質な教育ビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、制作時間と労力が大幅に削減されます。

HeyGenは複雑な看護スキルの視覚的なデモンストレーションをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、複雑な看護スキルや患者ケア手順を視覚的にデモンストレーションし、明確なナレーションと自動字幕を強化することで、医療外科看護のような複雑なトピックを看護学生にとって理解しやすくします。

HeyGenを使用した専門的な看護コンテンツのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、広範なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを提供し、薬理学、投薬計算看護、または体液と電解質看護などの特定の分野に合わせて看護トレーニングコンテンツをカスタマイズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持することができます。

HeyGenはNCLEXの準備をしている看護学生向けのアクセス可能な学習教材の作成に適していますか？

はい、HeyGenはNCLEXの準備をしている看護学生向けのアクセス可能な教育ビデオの開発に最適です。多言語の音声生成や自動生成された字幕などの機能を提供し、多様な学習ニーズに対応します。