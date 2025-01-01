看護試験教育ビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成

強力なテキストからビデオへの機能を活用して、看護学生向けに複雑な看護概念を魅力的なAI教育ビデオで簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
尿道カテーテル挿入の無菌技術を詳細に説明する90秒の試験準備ビデオを作成し、視覚的なガイダンスを必要とする看護学生向けに特化します。ビデオは、正確で同期されたナレーションとともに、ステップバイステップの視覚的なシーケンスを目立たせるべきです。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを向上させ、洗練されたナレーション生成を利用して、すべての重要な手順が明確に伝えられ理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
医療スタッフに新しい感染制御プロトコルを効率的に伝える2分間の医療トレーニングビデオを想像してください。この作品は、関連するストック映像とアニメーションを豊富に使用したダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを要求します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、このような高品質で影響力のあるトレーニング資料を迅速に組み立てる方法を示してください。
サンプルプロンプト3
糖尿病管理に焦点を当てた45秒の看護教育ビデオを紹介し、特に患者教育ツールとして開発され、どの視聴プラットフォームにもシームレスに適応できるようにします。必要なビジュアルとオーディオスタイルは安心感があり、シンプルな言葉で明確なビジュアルを使用し、親しみやすいAIの声で提示されます。この重要なコンテンツがソーシャルメディア、クリニックのスクリーン、またはモバイルデバイスに最適化され、その到達範囲を最大化する方法を示すために、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

看護試験教育ビデオメーカーの使い方

AI駆動のプロセスで看護試験やトレーニングのための効果的で魅力的な教育ビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに教育コンテンツを入力し、「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を使用して、書かれた「看護教育」資料を瞬時にダイナミックなシーンに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択して、複雑な医療トピックを提示し、コンテンツをより親しみやすくし、「看護学生」が吸収しやすくします。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
「ナレーション生成」ツールを利用して、自然な音声をビデオに追加し、「AI教育ビデオ」がすべての学習者にとってアクセス可能で明確であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けに準備し、包括的な「試験準備ビデオ」として配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと知識の保持を向上

AIアバターとナレーションをフィーチャーした動的なAI生成の試験準備ビデオで、看護学生のエンゲージメントを高め、知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして看護試験教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをプロフェッショナルな看護試験教育ビデオに簡単に変換します。ユーザーは多様なAIアバターを活用して、看護学生向けに高品質で魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは看護教育ビデオコンテンツのためにリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIアバターと洗練されたAIナレーションは、看護教育ビデオコンテンツを驚くほどリアルに生き生きとさせます。この技術的な能力により、複雑な医療トピックが明確かつ魅力的に伝えられ、HeyGenは強力な看護教育ビデオジェネレーターとなります。

HeyGenを試験準備ビデオのための効率的なAI駆動の学習ビデオプラットフォームにする特徴は何ですか？

HeyGenの効率性は、その強力なテキストからビデオへのエンジンとすぐに使えるテンプレートに由来し、試験準備ビデオの迅速な制作を可能にします。これにより、HeyGenは教育者が動的な学習資料を迅速に作成するための比類のないAI駆動の学習ビデオプラットフォームとなります。

HeyGenはどのようにして医療トレーニングビデオをアクセス可能でプロフェッショナルにブランド化できますか？

HeyGenは自動的に字幕/キャプションを生成することで、医療トレーニングビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。さらに、統合されたブランド管理により、ロゴやカスタムカラーの追加がシームレスに行え、すべてのビデオがプロフェッショナルなアイデンティティに一致するようにします。