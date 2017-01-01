看護教育ビデオメーカーで魅力的なトレーニングを

複雑なレッスンをテキスト・トゥ・ビデオを使用してダイナミックな看護トレーニングビデオに変換し、医療教育者に最適です。

看護学生や新人看護師向けに、無菌ドレッシング交換の正しい手順を示す60秒の「看護トレーニングビデオ」を作成してください。ビジュアルスタイルは清潔で臨床的なもので、手技のクローズアップショットを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、落ち着いた権威ある声で明確かつ正確な指示を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療教育者を対象にした45秒の「教育ビデオ」を開発し、困難な会話における効果的な患者中心のコミュニケーション技術を示します。HeyGenのAIアバターを使用して、共感的でプロフェッショナルな音声で現実的なシナリオをロールプレイし、理解を促進するために柔らかい照明を用いた視覚的に温かく招待的な美学を採用します。
サンプルプロンプト2
臨床指導者と看護学生を対象にした30秒の迅速な情報提供「看護ビデオ」を設計し、アナフィラキシーのような特定の緊急状態の主要な症状と初期評価ステップを説明します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的にインパクトがあり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、重要な情報を迅速に伝え、説得力のある速いペースのビジュアルと緊急だが明確な音声を伴います。
サンプルプロンプト3
プロフェッショナルな成長と燃え尽き症候群の予防のためのヒントを提供する、志望者や中堅看護師向けの75秒のインスピレーションを与える「ビデオメーカー」作品を制作します。ビデオはモダンで前向きなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、実行可能なアドバイスを提供し、視聴者を持続可能なキャリアパスに向けて励ます、励みになるポジティブな音声トーンを使用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

看護教育ビデオメーカーの使い方

看護教育ビデオを簡単に作成し、複雑なトレーニングコンテンツを医療教育者や学生向けの魅力的なビジュアルレッスンに変換します。

1
Step 1
クリエイティブなスタートポイントを選ぶ
多様なテンプレートから選択するか、テキスト・トゥ・ビデオ機能を利用してスクリプトをダイナミックなシーンに変換することで、教育ビデオの旅を始めましょう。
2
Step 2
魅力的なAIアバターと声を追加
トレーニング用ビデオを強化するために、リアルなAIアバターを組み込み、統合されたボイスオーバー生成機能を通じて自然なボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズして磨く
カスタムブランディングコントロールを適用し、字幕を追加し、ビデオエディターを使用して正確な調整を行うことで、看護トレーニングビデオを洗練させます。
4
Step 4
専門知識をエクスポートして共有
高品質な看護ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、医療教育者や学生にグローバルに配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンゲージメントと保持率を向上

魅力的なAI駆動のビデオコンテンツを通じて、看護教育プログラムにおける学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質な看護教育ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートを備えた直感的なプラットフォームを提供し、AIアバターとAIボイスアクターを使用してスクリプトを魅力的な教育ビデオに迅速に変換できます。

HeyGenは魅力的な看護トレーニングビデオを開発するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは最先端のAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用し、プレーンテキストからダイナミックな看護トレーニングビデオを作成できます。また、AIボイスアクター機能を使用してリアルなボイスオーバーを生成し、学習を強化します。

医療教育者はHeyGenでトレーニングコンテンツを簡単にカスタマイズできますか？

もちろんです。医療教育者はHeyGenのブランディングコントロール、メディアライブラリ、柔軟なシーン編集を使用して、特定の学習目標や機関のガイドラインに合わせてトレーニングコンテンツのすべての側面をオンラインでカスタマイズできます。

HeyGenは教育ビデオ制作のために複数の言語とAIボイスアクターをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なAIボイスアクターオプションを提供し、複数の言語をサポートしているため、トレーニングコンテンツをより広いグローバルなオーディエンスに届けることができます。