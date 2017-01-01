看護教育ビデオジェネレーター：トレーニングを強化

リアルなAIアバターを活用して、複雑な医療トピックを魅力的な教育ビデオで簡素化し、明確な指導を提供します。

看護学生や新しい医療専門家向けに、心臓不整脈のような複雑な医療トピックを簡単にすることを目的とした60秒の教育ビデオを作成してください。このビデオは、アニメーション図を使用したプロフェッショナルで段階的なビジュアルスタイルを採用し、詳細なスクリプトから生成された魅力的で権威あるナレーションを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとナレーション生成機能を活用して明確な説明を行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な看護師や看護教育者向けに、術後ケアに関する効果的な医師-患者コミュニケーションに焦点を当てた45秒の患者教育ビデオを制作してください。このビデオは、共感的なAIアバターが共感できるシナリオを演じ、明確で励みになるトーンで補完され、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて最大限のアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
看護学生や臨床スタッフ向けに、適切な手指衛生技術などの実践的なスキルを磨くための90秒の医療トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に示唆的で、クローズアップショットと明確な画面上の指示を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、看護教育とトレーニングのためのサポート的な指導ガイドを作成します。
サンプルプロンプト3
すべての医療専門家向けに、トレーニングの参加を促進するために新しい医療プロトコルに関する30秒のプロフェッショナル開発アップデートビデオを作成してください。このビデオは、現代的なグラフィックスを使用したダイナミックで簡潔かつ情報豊富なビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンテーションを行い、広範なプラットフォーム互換性を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

看護教育ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでトレーニングを効率化し、学習者の参加を向上させるために、プロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
プラットフォームに教育コンテンツを入力することから始めます。スクリプトからのテキストビデオ機能により、書かれたカリキュラムをダイナミックなビデオに変換し、メッセージの正確性と一貫性を確保して看護トレーニングを強化します。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選択
教育資料を最もよく表現する多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、自然な表情と人間のような声でスクリプトを伝え、患者教育ビデオをより親しみやすく、影響力のあるものにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ビデオのプロフェッショナリズムを高め、機関のアイデンティティに合わせます。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、組織のブランディングを組み込み、すべての教育ビデオで一貫性と洗練された外観を確保します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
高品質なトレーニングビデオを簡単に完成させます。強力なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを準備し、医療専門家の幅広いオーディエンスに効果的にリーチできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングの参加を向上

ダイナミックなAI駆動のビデオで看護トレーニングにおける知識の保持を改善し、学習者の参加を増やし、重要な教育をより影響力のあるものにします。

よくある質問

HeyGenはどのように看護教育とトレーニングを強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、医療専門家が重要な看護教育とトレーニングのための魅力的なコンテンツを効率的に作成できるようにします。複雑な医療トピックを簡素化し、学生やスタッフにとって学習をよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenはプロフェッショナルな医療ビデオを作成するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターやテキストからビデオへの機能などの強力な機能を提供し、簡単に高品質なトレーニングビデオを生成できます。また、プロフェッショナルなAIナレーションや字幕を追加して、複数の言語で明確で一貫したコミュニケーションを確保できます。

HeyGenを使って魅力的な患者教育ビデオをすぐに作成できますか？

もちろんです！HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なビデオテンプレートを使用して、患者教育とコンプライアンスのためのプロフェッショナルなビデオを数分で作成できます。これにより、知識の保持が向上し、トレーニングの参加が効率的に促進されます。

HeyGenは医療機関向けのブランディングコントロールを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、組織のロゴや特定の色をすべての教育ビデオに組み込むことができます。これにより、すべての医療トレーニング資料で一貫性とプロフェッショナルな外観が確保されます。