Notionチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なガイドを作成

AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、Notionのコンテンツを魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換し、コンテンツクリエイターに最適です。

45秒のビデオで、Notionでの脚本作成から洗練されたビデオへの移行方法を示し、あなたの内なるストーリーテラーを解き放ちましょう。コンテンツクリエイターや映画製作者をターゲットに、クリーンでインスパイアリングなビジュアルスタイルとダイナミックなカット、明確なナレーションを用いて、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのようにしてあなたの映画的ビジョンを簡単に実現するかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに設計された60秒の指導ビデオで、ビデオ作成のワークフローを最適化しましょう。このモダンで効率的、かつアップビートなプレゼンテーションでは、HeyGenのAIアバターを使ったNotionの計画統合がどのようにして制作時間を大幅に短縮するかを、鮮明なビジュアルと魅力的なボイスオーバーで紹介します。
サンプルプロンプト2
Notionを活用した堅牢なコンテンツ計画を紹介し、その後HeyGenを使って魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に制作する方法を示す、30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成しましょう。テンポの速いトレンディなビジュアルスタイルとアップビートな音楽、視覚的に魅力的なシーンを目指し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調して、迅速でプロフェッショナルな結果を得ることができます。このビデオはソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーに最適です。
サンプルプロンプト3
複雑な機能を説明する50秒のNotionビデオチュートリアルを制作し、教育者やNotionのパワーユーザーにとってアクセスしやすく魅力的なものにしましょう。ビデオは指導的で明確、かつフレンドリーなトーンを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーとスクリーン録画を組み合わせ、情報の明確さと保持を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

Notionチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用してNotionのドキュメントを魅力的なビデオチュートリアルに迅速に変換し、YouTubeなどのプラットフォーム向けにビデオ作成ワークフローを効率化します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
まず、Notionのチュートリアルコンテンツをアウトライン化します。HeyGenの**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**機能を利用して、書かれたテキストを構造化されたナラティブに変換し、ビデオの基礎を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドやチュートリアルスタイルに最適な**AIアバター**を選択します。明確なナレーションを提供するために、さまざまな声から選び、Notionチュートリアルを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
プロフェッショナルなビジュアルでNotionチュートリアルを強化します。多様な**テンプレートとシーン**を使用してビデオをカスタマイズし、ブランドのユニークな要素を取り入れて洗練された外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオを生成してチュートリアルを完成させます。HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、シームレスに共有できるようにします。

使用例

トレーニングの効果を向上

AIを活用して、注意を引きつけ、情報の保持を向上させるダイナミックなNotionトレーニングビデオを作成し、複雑なトピックをより理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはコンテンツクリエイターのためにどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエージェント技術を活用し、コンテンツクリエイターがテキストからプロフェッショナルなビデオを生成できるようにし、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。これにより、従来のビデオ編集に必要な時間と労力が大幅に削減されます。

HeyGenはNotionビデオチュートリアルを効率的に制作するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに変換することで、AIアバターとボイスオーバー生成を活用したNotionビデオチュートリアルの制作に最適なプラットフォームを提供します。テンプレートとシーンを活用して、シームレスなエンドツーエンドのビデオ生成体験を実現します。

HeyGenでビデオをカスタマイズするためのクリエイティブコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、多様なテンプレートとシーン、ブランドコントロールなど、豊富なクリエイティブコントロールを提供し、ビデオがあなたのビジョンに合致するようにします。また、アスペクト比の最適化や独自のメディアの組み込みも可能で、真に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはクリエイティブな脚本作成とコンテンツ計画をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、スクリプト作成を簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換できるテキスト-to-ビデオ技術を活用することで、クリエイティブプロセスを効率化します。その直感的なワークフロー最適化機能は、コンテンツ計画をサポートし、ソーシャルメディアビデオやYouTubeビデオを簡単に作成するのに役立ちます。