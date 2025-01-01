Notionチュートリアルビデオジェネレーター：素晴らしいガイドを素早く作成

コンテンツクリエイターは、自動ボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなNotionビデオチュートリアルを生成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者向けに、HeyGenのAIを活用したテキストからビデオへの変換機能がワークフローの最適化にどれほど効率的であるかを示す45秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、ダイナミックなシーンチェンジがあり、アップビートなサウンドトラックと明確で簡潔なボイスオーバーが、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能を強調します。
サンプルプロンプト2
YouTuber志望者やソーシャルメディアマネージャー向けに、YouTubeシリーズの一貫したブランディングに焦点を当てた60秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでクリエイティブであり、多様なビジュアル例と一貫したブランディングを示し、テンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化する強力な方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーやデジタルマーケター向けに、迅速で魅力的なソーシャルメディアビデオコンテンツを作成する必要がある30秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。このテンポの速いトレンディなビデオは、モダングラフィックスと若々しく明確なボイスオーバーを特徴とし、プロンプトネイティブなビデオ作成に個性とインパクトを与えるボイスオーバー生成の力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Notionチュートリアルビデオ生成の仕組み

Notionのコンテンツを魅力的なビデオチュートリアルに変換し、AIを活用してプロフェッショナルな指導用ビデオを簡単に作成し、共有に最適化します。

1
Step 1
Notionコンテンツを貼り付ける
まず、Notionのノートやスクリプトをエディターに貼り付けます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」を利用して、書かれたコンテンツを自動的にビデオセグメントに変換し、チュートリアルの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
多様な「AIアバター」から選んでコンテンツを提示し、チュートリアルを強化します。メッセージを視覚的に補完し、オーディエンスを引き付けるために適切なテンプレートとシーンを選択してください。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成し、洗練させる
クリック一つで、高度な「ボイスオーバー生成」を使用して、ビデオに自然な音声のボイスオーバーを自動生成します。スクリプトとビジュアルを確認し、Notionチュートリアルの明確さと正確さを確保するために編集し、「AIを活用したテキストからビデオへの変換」機能を活用してください。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポートする
希望の出力フォーマットと解像度を選んで作成を完了します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、高品質のビデオチュートリアルを任意のプラットフォーム用に準備し、「エンドツーエンドのビデオ生成」プロセスを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習のエンゲージメントを向上

NotionガイドをダイナミックなAIビデオチュートリアルに変換し、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはコンテンツクリエイターのビデオ制作をどのように支援しますか？

HeyGenはAIを活用したテキストからビデオへのプラットフォームを提供し、スクリプト作成から最終エクスポートまでのビデオ制作プロセスを効率化します。これにより、コンテンツクリエイターは高品質なビデオチュートリアルや魅力的なコンテンツを効率的に制作し、ワークフローを最適化できます。

HeyGenは書かれたスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオへの変換に優れており、リアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を特徴としています。この機能により、カメラや複雑な編集を必要とせずに迅速なビデオ制作が可能です。

HeyGenはどのようなビデオフォーマットやプラットフォームをサポートしていますか？

HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、ソーシャルメディアビデオやYouTubeなどのさまざまなプラットフォームに対応しています。ユーザーはテンプレートとシーンのライブラリを活用して、異なるオーディエンス向けにコンテンツを迅速に適応させることができます。

HeyGenはNotionチュートリアルビデオの生成に適していますか？

はい、HeyGenはNotionチュートリアルビデオジェネレーターとして優れており、ユーザーが明確でプロフェッショナルなビデオチュートリアルを簡単に作成できるようにします。その直感的なツールとAI機能により、指導用コンテンツの制作ワークフローが最適化されます。