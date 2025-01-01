テクノロジーに精通した若いプロフェッショナルをターゲットにした、重要なソフトウェアアップグレードを発表するためのインパクトのある30秒のアラートビデオを考案してください。HeyGenの「通知ビデオメーカー」としての能力を活用し、最先端のグラフィックスと急速なトランジションで視覚的な物語を展開し、エネルギッシュな電子音楽と明確で力強いAIボイスを駆使します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」をシームレスに統合し、表現力豊かな「AIアバター」を選んで発表を具現化し、「魅力的なビデオ」体験を保証します。

