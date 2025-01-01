究極の通知ビデオメーカー

魅力的な通知ビデオを簡単に作成。多様なビデオテンプレートとシーンにアクセスして、視聴者を引きつけましょう。

テクノロジーに精通した若いプロフェッショナルをターゲットにした、重要なソフトウェアアップグレードを発表するためのインパクトのある30秒のアラートビデオを考案してください。HeyGenの「通知ビデオメーカー」としての能力を活用し、最先端のグラフィックスと急速なトランジションで視覚的な物語を展開し、エネルギッシュな電子音楽と明確で力強いAIボイスを駆使します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」をシームレスに統合し、表現力豊かな「AIアバター」を選んで発表を具現化し、「魅力的なビデオ」体験を保証します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、実用的なマーケティングのヒントを共有するための15秒の「ソーシャルメディアビデオ」を開発してください。視覚的なパレットは明るく魅力的で、穏やかなアコースティック音楽と親しみやすいAIボイスで補完し、即時のエンゲージメントを目指します。HeyGenの使いやすい「テンプレートとシーン」を活用してプロジェクトを開始し、「字幕/キャプション」を組み込んで、すべての重要な情報が簡単に理解できるようにし、コンテンツを広く「カスタマイズ可能」にします。
サンプルプロンプト2
既存の顧客と一般の人々に向けた重要な45秒のポリシーアップデートを、プロフェッショナルな「通知ビデオ」で伝えることを想像してください。美学はクリーンでコーポレートなもので、控えめなアニメーション効果と落ち着いた安心感のあるAIボイスオーバー、控えめな背景音楽を特徴とします。リソースフルな「ビデオクリエイター」として、HeyGenの正確な「ボイスオーバー生成」を活用して明確なナレーターを作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連する視覚的な手がかりを取り入れてコンテンツを豊かにします。
サンプルプロンプト3
忠実なフォロワーやコミュニティメンバーに向けた、会社のマイルストーンを記念する洗練された60秒のブランドナラティブを想像してください。このビデオは、プレミアムでシネマティックなビジュアルスタイルを示し、インスピレーションを与えるオーケストラのサウンドトラックで強調され、非常にリアルな「AIアバター」によって提供されます。HeyGenを直感的な「オンラインビデオメーカー」として使用し、重要な「ブランディング要素」を効果的に埋め込み、堅牢な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を通じて多様な視聴プラットフォームに最適化された出力を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

通知ビデオメーカーの使い方

インパクトのある魅力的な通知ビデオを簡単に作成。オンラインビデオメーカーがAIを活用して、テキストを動的でカスタマイズ可能なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
多様なビデオテンプレートから選択するか、テキストを入力してテキスト-ビデオ機能を活用し、通知の基盤を設定します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを追加
表現力豊かなAIアバターを組み込んでメッセージを生き生きとさせ、通知ビデオを非常に魅力的なものにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
カスタムロゴや色などのブランディングコントロールをシームレスに統合して、ブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
作成物をエクスポート
エンドツーエンドのビデオ生成を使用して通知ビデオを完成させ、あらゆるプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズでエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと更新コミュニケーションを強化

AIを活用したビデオを使用して、トレーニングプログラムでのエンゲージメントと保持を向上させ、重要な更新情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なクリエイティブコントロールを持つ魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なオプションを使用して、魅力的なビデオを制作する力を与えます。ブランディング要素を簡単に統合し、アニメーション効果を適用してビジョンを実現し、コンテンツが際立つようにします。

HeyGenがさまざまなコンテンツニーズに対応するオンラインビデオメーカーとして優れている理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIボイスと洗練されたAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、多用途なオンラインビデオメーカーとして際立っています。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、ユーザーは高品質なソーシャルメディアビデオなどを効率的に作成できます。

HeyGenはさまざまな目的に合わせたカスタム通知ビデオを効率的に生成できますか？

はい、HeyGenは理想的な通知ビデオメーカーであり、カスタム通知ビデオを迅速に作成できます。スクリプトを入力してテキスト-ビデオ生成を行い、テンプレートとAIボイスを活用して、明確でインパクトのあるメッセージを迅速に届けます。

HeyGenはブランディングとビデオコンテンツの広範なカスタマイズをどのように提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色をシームレスに組み込むためのブランディングコントロールを含む、強力なカスタマイズ機能を提供します。また、AIアバターを個別にカスタマイズし、豊富なメディアライブラリを活用して、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。