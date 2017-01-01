あなたの非営利団体に参加することで得られるポジティブな影響を紹介する、潜在的なボランティアを対象とした1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、多様なAIアバターが個人的な体験談を語り、インスピレーションを与える希望に満ちた音楽が流れるようにしてください。非営利団体のボランティアビデオメーカーになることがいかに簡単かを強調し、HeyGenのAIアバターを使用して、重要な情報を魅力的でアクセスしやすい方法で提示し、今後のイベントへの即時サインアップを促進します。

ビデオを生成