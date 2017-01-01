非営利団体向けビデオメーカー：簡単に影響力のあるストーリーを作成
AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、あなたのストーリーを簡単に伝え、より多くの寄付者にリーチしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
あなたの非営利団体の核心的な使命と影響を説明する45秒の簡潔なビデオを開発し、一般の人々や新しいボランティアを対象にします。わかりやすいグラフィックと主要な統計を用いたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、物語を迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換し、関連する画像のために利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
ソーシャルメディアの視聴者向けに特別に作成された、今後のキャンペーンやイベントのためのダイナミックな30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、アップビートで注目を集めるもので、クイックカット、鮮やかな色彩、明確な行動喚起を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、プロモーションを際立たせます。
学生や退職者を含む多様な視聴者を対象とした、新しいボランティアを募集するための90秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは招待的でコミュニティに焦点を当て、行動中のボランティアを描写し、親しみやすく会話的なトーンを持たせます。HeyGenのAIアバターを利用して多様なスポークスパーソンを登場させ、魅力的なナレーションを生成し、ボランティア活動の具体的な影響を本物のビデオ制作を通じて示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体のための影響力のあるストーリーテリングを簡素化しますか？
HeyGenは、非営利団体が魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオに変換する直感的なツールを提供し、強力なストーリーテリングを技術的な専門知識なしで可能にします。これにより、組織は視聴者と深くつながり、その使命を効果的に伝えることができます。
HeyGenはどのようなAI編集ツールを提供して、説得力のある募金ビデオを制作しますか？
HeyGenは、AIアバターやリアルな音声生成などの高度なAI編集ツールを提供し、募金ビデオを強化します。非営利団体はこれらの機能を活用し、ストック映像やダイナミックなテンプレートと組み合わせて、高品質で説得力のあるプロモーションを作成し、潜在的な寄付者に共鳴させることができます。これにより、影響力のある募金ビデオの制作が効率化されます。
HeyGenは非営利団体がソーシャルメディアやプレゼンテーション向けに多様なビデオコンテンツを生成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、非営利団体がさまざまなプラットフォームに適した多用途なビデオコンテンツを制作するのを可能にします。ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオや包括的なプレゼンテーションを簡単に作成し、アスペクト比のリサイズやカスタマイズ可能なブランディングコントロールなどの機能を活用します。これにより、メッセージがすべてのチャネルで影響力を持ち、視覚的に一貫性を保つことができます。
HeyGenはどのようにして非営利団体がテンプレートを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できるようにしますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートの包括的なライブラリとドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、非営利団体が洗練されたビデオを迅速に作成できるようにします。テキスト-to-スピーチや字幕などの機能を使用して、組織は高品質のビデオコンテンツを迅速に制作し、プロフェッショナルな外観と音声を実現できます。この効率性により、非営利団体はアウトリーチと影響力を最大化できます。