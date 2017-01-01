非営利団体向けビデオメーカー：簡単に影響力のあるストーリーを作成

AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、あなたのストーリーを簡単に伝え、より多くの寄付者にリーチしましょう。

あなたの非営利団体によって可能になった感動的な個人の成功ストーリーを紹介し、潜在的な寄付者を対象とした60秒のインスパイアリングな募金ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく楽観的で、実際の映像（または高品質のストック映像）を使用し、HeyGenの音声生成機能を利用した共感的なナレーションを添えて、明確なストーリーテリングと感情的な共鳴を確保し、即時の支援を促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

あなたの非営利団体の核心的な使命と影響を説明する45秒の簡潔なビデオを開発し、一般の人々や新しいボランティアを対象にします。わかりやすいグラフィックと主要な統計を用いたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、物語を迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換し、関連する画像のために利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
ソーシャルメディアの視聴者向けに特別に作成された、今後のキャンペーンやイベントのためのダイナミックな30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、アップビートで注目を集めるもので、クイックカット、鮮やかな色彩、明確な行動喚起を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、プロモーションを際立たせます。
学生や退職者を含む多様な視聴者を対象とした、新しいボランティアを募集するための90秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは招待的でコミュニティに焦点を当て、行動中のボランティアを描写し、親しみやすく会話的なトーンを持たせます。HeyGenのAIアバターを利用して多様なスポークスパーソンを登場させ、魅力的なナレーションを生成し、ボランティア活動の具体的な影響を本物のビデオ制作を通じて示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

非営利団体向けビデオメーカーの使い方

あなたの使命を共有し、支援を促す影響力のある非営利団体ビデオを簡単に作成し、コンセプトからエクスポートまで。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
さまざまな事前デザインされたテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、非営利団体ビデオの作成を開始します。テンプレートとシーンを使用して、メッセージに合わせてシーンをカスタマイズします。
2
Step 2
物語を作り上げる
スクリプトやキーメッセージを入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ダイナミックなビジュアルを即座に生成します。独自のメディアを組み込むか、豊富なストックライブラリを利用して、魅力的なストーリーテリングを実現します。
3
Step 3
ナレーションとブランドを生成
音声生成を利用して、非営利団体ビデオのためのプロフェッショナルなナレーションを作成します。組織のロゴや色を含むブランディングを簡単に適用し、すべてのビデオコンテンツで一貫したメッセージを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
説得力のある募金ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに対応させます。影響力のあるビデオコンテンツを共有し、視聴者にリーチして使命を達成しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある影響ストーリーを共有

受益者の成功や組織の活動の実際の影響を強調する魅力的なビデオを簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体のための影響力のあるストーリーテリングを簡素化しますか？

HeyGenは、非営利団体が魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオに変換する直感的なツールを提供し、強力なストーリーテリングを技術的な専門知識なしで可能にします。これにより、組織は視聴者と深くつながり、その使命を効果的に伝えることができます。

HeyGenはどのようなAI編集ツールを提供して、説得力のある募金ビデオを制作しますか？

HeyGenは、AIアバターやリアルな音声生成などの高度なAI編集ツールを提供し、募金ビデオを強化します。非営利団体はこれらの機能を活用し、ストック映像やダイナミックなテンプレートと組み合わせて、高品質で説得力のあるプロモーションを作成し、潜在的な寄付者に共鳴させることができます。これにより、影響力のある募金ビデオの制作が効率化されます。

HeyGenは非営利団体がソーシャルメディアやプレゼンテーション向けに多様なビデオコンテンツを生成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、非営利団体がさまざまなプラットフォームに適した多用途なビデオコンテンツを制作するのを可能にします。ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオや包括的なプレゼンテーションを簡単に作成し、アスペクト比のリサイズやカスタマイズ可能なブランディングコントロールなどの機能を活用します。これにより、メッセージがすべてのチャネルで影響力を持ち、視覚的に一貫性を保つことができます。

HeyGenはどのようにして非営利団体がテンプレートを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できるようにしますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートの包括的なライブラリとドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、非営利団体が洗練されたビデオを迅速に作成できるようにします。テキスト-to-スピーチや字幕などの機能を使用して、組織は高品質のビデオコンテンツを迅速に制作し、プロフェッショナルな外観と音声を実現できます。この効率性により、非営利団体はアウトリーチと影響力を最大化できます。