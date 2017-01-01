あなたの非営利団体によって可能になった感動的な個人の成功ストーリーを紹介し、潜在的な寄付者を対象とした60秒のインスパイアリングな募金ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく楽観的で、実際の映像（または高品質のストック映像）を使用し、HeyGenの音声生成機能を利用した共感的なナレーションを添えて、明確なストーリーテリングと感情的な共鳴を確保し、即時の支援を促します。

