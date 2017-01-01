非営利団体向けストーリーテリングビデオメーカー: あなたの使命を強化

強力な影響ストーリーで行動を促し、共感を築きましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、個人的で忘れられない寄付者のエンゲージメントを実現します。

強力な個人の証言を使用して、潜在的な寄付者やコミュニティメンバーと真に繋がる影響ストーリーを共有する、説得力のある45秒のビデオを作成してください。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、心のこもったナレーションで本物で感動的なシーンを視覚化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーをターゲットにした、あなたの使命に人間の顔を与える60秒の啓発キャンペーンビデオを作成してください。ダイナミックで高揚感のあるビジュアルと明確で影響力のあるテキストオーバーレイを使用し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックでサポートし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じてコアナラティブをシームレスに生成します。
既存の寄付者に共感を築き、深い感謝を示すためにデザインされた心のこもった30秒の寄付者感謝ビデオを制作してください。多様な受益者をフィーチャーした誠実で感謝の気持ちを込めたビジュアルを想像し、柔らかく励ましの音楽を伴い、HeyGenのAIアバターを活用して個別のタッチを簡単に行います。
イベント参加者、潜在的なボランティア、将来の参加者を対象にしたソーシャルメディア用のイベントハイライトを紹介するダイナミックな40秒のビデオをデザインしてください。アップビートな音楽とクイックカットを使用して、主要なイベントクリップのテンポの速い魅力的なモンタージュを組み込み、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じて最大のアクセシビリティとリーチを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

非営利団体向けストーリーテリングビデオメーカーの使い方

説得力のある物語を作成し、あなたの使命を強化し、行動を促す強力なビデオで寄付者のエンゲージメントを高めましょう。

Step 1
スタート地点を選ぶ
キュレーションされたライブラリから既製のビデオテンプレートを選択するか、空白のシーンを選んでゼロから物語を構築します。これにより、プロジェクトに構造化されたプロフェッショナルな外観を迅速に確立できます。
Step 2
影響力のあるコンテンツを追加
独自の影響ストーリーを組み込むために、独自の映像をアップロードするか、広範なメディアライブラリとストックサポートから選択します。説得力のあるビジュアルと本物の物語であなたの使命を視覚的に表現します。
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
ブランディングコントロールを使用して一貫性を維持し、ブランドキット、ロゴ、色を直接適用してビデオを向上させます。メッセージが常に認識可能でプロフェッショナルに提示されるようにします。
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、完成した資金調達ビデオをあらゆるプラットフォームに最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。説得力のあるストーリーを簡単に共有し、行動を促し、寄付者とつながりましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

受益者と寄付者の証言を紹介

個人の証言やあなたの貴重な活動の実際の影響を強調する本物で魅力的なAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体が説得力のある影響ストーリーを作成するのを支援しますか？

HeyGenは強力な非営利団体向けストーリーテリングビデオメーカーとして、感情的に訴える影響ストーリーを簡単に制作できるようにします。HeyGenのAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、あなたの物語を生き生きとさせ、あなたの使命が観客に深く響くようにします。

HeyGenは効果的な資金調達ビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは資金調達ビデオや寄付者エンゲージメントを向上させるための包括的なビデオ作成ツールを提供します。多様なビデオテンプレートを活用し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、字幕を追加して、高品質なビデオを制作し、寄付を促し、あなたの活動を強調します。

HeyGenは啓発キャンペーンのためのビデオ作成を効率化するツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenのユーザーフレンドリーなツールは、啓発キャンペーンのためのビデオ作成を簡素化するように設計されており、コスト効果の高い制作ソリューションを提供します。テキストビデオ、ブランディングコントロール、メディアライブラリへのアクセスなどの機能を備え、メッセージを強化する魅力的なコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。

非営利団体はHeyGenを使用して感情的に共鳴する物語を作成できますか？

はい、HeyGenは非営利団体が強力で感情的に共鳴する物語を作成し、あなたの使命に人間の顔を与えることを可能にします。AIアバターを活用し、スクリプトをビデオに変換することで、真実の個人の証言や影響力のあるストーリーを共有し、共感を築き、行動を促します。