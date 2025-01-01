あなたの使命のための強力な非営利ストーリーテリングジェネレーター
直感的なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、魅力的な資金調達ビデオを作成し、影響力のあるストーリーを簡単に共有しましょう。
若年層やアクティブなソーシャルメディアユーザーをターゲットにしたソーシャルメディア啓発キャンペーンのための30秒のダイナミックなビデオを開発します。HeyGenのAIアバターを使用して、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を用い、AIストーリーテリングを活用して私たちの使命を簡潔に伝え、関心を引きます。
ボランティアや一般の人々を引き込むために、力強いビデオストーリーテリングを使用した45秒の心温まるビデオを制作します。ビジュアルスタイルはドキュメンタリーのようで、実際のインタビューや自然な瞬間を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、より広いアクセスと物語の生成を可能にする微妙でインスパイアリングな背景音楽を伴います。
企業スポンサーや助成団体向けに、私たちの非営利団体の使命と成果の簡潔な概要を提供する60秒のプロフェッショナル品質のビデオを設計します。美学は洗練されており、企業向けに適しており、クリーンなグラフィックス、統計、インパクトのあるイメージを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオに変換された説得力のあるスクリプトによって、非営利のストーリーテリングビデオジェネレーターとしての効果を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利のストーリーテリングを強化し、影響を与えることができますか？
HeyGenは強力な非営利ストーリーテリングジェネレーターとして機能し、組織が書かれた物語をプロフェッショナル品質のビデオに変換することを可能にします。AIアバターやカスタマイズ可能な機能を活用して、観客に響く魅力的な影響ストーリーを作成しましょう。
HeyGenは効果的な資金調達ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはテキストからビデオへの機能、多様なビデオテンプレート、自動字幕を備えており、資金調達ビデオの制作を簡素化します。これらの機能により、重要な資金調達ストーリーを共有し、潜在的な寄付者を効果的に引き込むことが容易になります。
HeyGenはAIビデオストーリーテリングのプロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIを活用して、動的なビデオストーリーテリングコンテンツを簡単に生成します。ユーザーはリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを使用して、あらゆるキャンペーンに最適な魅力的な物語を制作できます。
HeyGenは非営利団体のためのソーシャルメディア啓発キャンペーンをどのようにサポートしますか？
HeyGenは非営利団体がテキストから視覚的に魅力的なビデオを迅速に制作することで、ソーシャルメディア啓発キャンペーンを向上させます。ブランドコントロールを簡単に組み込み、アスペクト比の最適化を行い、すべてのプラットフォームでメッセージが完璧に見えるようにします。