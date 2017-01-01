AIアバターがあなたの組織の使命と影響を潜在的な寄付者やボランティアに明確に説明する、1分間の魅力的な非営利プロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、直接的で励ましの声を使って重要な成果を強調します。あなたの非営利プロモーションビデオメーカーが、洗練されたAIアバターの助けを借りて複雑なアイデアを効果的に伝える方法に焦点を当ててください。

ビデオを生成