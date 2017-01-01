非営利プロモーションビデオメーカーであなたの活動を強化
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、支援を引き付け、あなたの使命を推進する影響力のある資金調達ビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人寄付者を対象にした45秒の資金調達ビデオを作成し、彼らの寄付が直接的に影響を与えた成功事例を語ります。ビジュアルとオーディオスタイルは心温まるもので、感動的な映像と共感的な声を特徴とします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれた訴えを感情的なつながりを最適化した強力なビジュアルストーリーにシームレスに変換します。
若いプロフェッショナルをあなたの活動に引きつけるためにデザインされた、活気に満ちた60秒のボランティア募集ビデオを制作してください。エネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットと高揚感のあるサウンドトラックを組み合わせ、熱意あふれる声を添えます。多様なテンプレートとシーンを活用して、さまざまなボランティアの機会とポジティブなコミュニティ精神を示すダイナミックな物語を迅速に組み立て、影響力のあるボランティア募集ビデオを簡単に作成します。
特定のキャンペーンや今後のイベントを強調するために、広範なオンラインオーディエンスを対象とした30秒のプロモーションビデオをソーシャルメディアマーケティング用にデザインしてください。ビジュアルの美学は明るくモダンで、軽快なバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンテキストを使用します。自動字幕/キャプションを統合して、音声なしでもメッセージを効果的に伝えることで、最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体がプロモーションビデオを効率的に作成するのを支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、非営利団体がスクリプトをAIアバター、ボイスオーバー生成、そしてすぐに使える非営利ビデオテンプレートを使用して魅力的なプロモーションビデオに変換することを可能にします。この効率的なプロセスは、寄付と認知度を効果的に促進します。
HeyGenは資金調達キャンペーンのビデオ編集プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集を特徴としており、経験が豊富でないユーザーでもアクセスしやすいビデオエディターです。非営利団体は、ビデオテンプレートとストックメディアライブラリを活用して、目を引く高品質な資金調達ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenで生成できる具体的な非営利コンテンツの種類は何ですか？
HeyGenは、組織が多様な非営利ビデオを作成することを可能にし、魅力的な資金調達ビデオ、影響力のあるボランティア募集ビデオ、ソーシャルメディアマーケティングのための魅力的なコンテンツを含みます。私たちのプラットフォームは、あなたの使命を明確かつプロフェッショナルに伝えるのを助けます。
HeyGenは非営利ビデオをよりアクセスしやすくするためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAI支援のキャプションと字幕をサポートしており、メッセージがより広いオーディエンスに届くようにします。さらに、アスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、リーチを拡大します。