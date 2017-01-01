あなたの非営利団体の最新の地域プロジェクトの直接的な影響を示す、潜在的な寄付者や一般の人々向けにデザインされた60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、実際に恩恵を受けている人々をフィーチャーし、感動的な背景音楽を添えた、ドキュメンタリーのような高揚感のあるものにしてください。HeyGenの「Voiceover generation」機能を利用して、これらの影響力のあるストーリーを本当に生き生きとさせる、明確で共感的なナレーションを提供してください。

