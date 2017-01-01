非営利団体のアウトリーチビデオメーカーであなたの目的を強化
AIテキストからビデオを使用してスクリプトから魅力的で高品質な非営利ビデオを作成し、資金調達を促進し、影響力のあるストーリーを簡単に共有します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアのフォロワー向けに、最大限のシェアを狙った30秒の活気ある資金調達アピールを開発してください。ビジュアルの美学は、明るく目を引く色とクイックカットを使用したダイナミックでエネルギッシュなもので、キャッチーでアップビートな背景トラックを伴います。HeyGenの「Subtitles/captions」機能を使用して、音声なしでもアクションを呼びかけるメッセージが明確に伝わるようにしてください。
他の非営利団体がAIビデオツールを使用して高品質のアウトリーチコンテンツを簡単に作成する方法を示す、1分間の情報豊富なチュートリアルビデオを制作してください。このビデオは非営利団体のリーダーやマーケティングチームを対象に、スクリーンキャプチャデモンストレーションと洗練された組織の映像を組み合わせたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、ニュートラルでありながら魅力的な声でサポートします。HeyGenの「Text-to-video from script」機能を活用して、指導スクリプトを効率的に簡潔でプロフェッショナルなビデオに変換してください。
助成財団や主要な寄付者を対象に、あなたの活動によってもたらされた成功事例と変革を紹介する、心温まる90秒のインパクトレポートビデオを作成してください。ビジュアルナラティブは共感的で本物であり、インタビュー形式のセグメントと実際の映像を使用し、柔らかく反射的な背景音楽で強調されます。HeyGenの「Templates & scenes」を利用して、これらの高品質な非営利ビデオのプロフェッショナルな外観と感触を迅速に実現し、効果的に影響力のあるストーリーを構築してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
AIビデオツールは、私の非営利団体が魅力的なアウトリーチビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIビデオツールは、スクリプトを迅速に魅力的な非営利ビデオに変換する力を非営利団体に提供します。テキストからビデオへの機能やAI編集ツールを活用して、制作を効率化し、影響力のあるストーリーや資金調達活動のための高品質な非営利ビデオを作成します。
HeyGenは非営利団体のためにビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集と豊富なビデオテンプレートを提供し、どの非営利団体でもプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できるようにします。音声オーバーを迅速に追加したり、字幕を利用したり、豊富なストックメディアライブラリを活用したりすることができます。
HeyGenは非営利ビデオをカスタマイズするための高度な機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターや高度な音声オーバー生成などの強力な機能を提供し、パーソナライズされたメッセージを作成できます。また、ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを適用して、非営利ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保ち、ソーシャルメディアでの共有に適したものにします。
HeyGenは非営利団体が影響力のあるストーリーを効率的に伝えるのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは非営利団体がスピードと簡単さで強力な物語を作成するのを支援するように設計されています。テキストから音声への機能や多様なテンプレートを活用して、視聴者に共鳴し、資金調達の取り組みをサポートする魅力的なビデオを迅速に制作します。