非営利団体ミッションビデオジェネレーター：インパクトのあるストーリーを作成

メッセージを魅力的な資金調達ビデオに変換します。AIアバターを活用してストーリーを伝え、認知向上キャンペーンを強化します。

潜在的な寄付者に向けた45秒のミッションビデオを作成し、非営利団体の核心的な目的を強調します。ビジュアルスタイルは心温まるもので、感動的な背景音楽とHeyGenの音声生成機能を使用した明確で思いやりのあるナレーションを組み合わせ、効果的な寄付者の関与を確保します。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアのフォロワーを対象にした60秒の認知向上キャンペーンビデオを開発し、重要な成功事例を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで希望に満ちたもので、ポジティブな変化を強調し、HeyGenのAIアバター機能を使用してプロフェッショナルな顔をメッセージに与え、説得力のある資金調達ビデオに不可欠です。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに設計された30秒の非営利団体の説明ビデオを制作し、複雑なイニシアチブを情報豊かでわかりやすいスタイルで明確にします。クリーンなグラフィックスと簡潔なナレーションを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なスクリプトをわかりやすいビジュアル説明に変換し、複雑な教育コンテンツをアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
若い世代をターゲットにした15秒のソーシャルメディアの行動喚起ビデオをデザインし、即時の関与を促進します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンなもので、クイックカットとインパクトのある画面上のテキストを使用し、事前にデザインされたレイアウトで強化します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、このダイナミックなコミュニケーションピースを迅速に作成し、非営利団体のコミュニケーション戦略を強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

非営利団体ミッションビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオ作成で、非営利団体が魅力的なミッションビデオや資金調達キャンペーンを簡単に作成し、寄付者を引き付け、認知度を高めます。

1
Step 1
クリエイティブなスタートポイントを選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択するか、スクリプトを使用して非営利団体ミッションビデオジェネレーターの物語を定義します。
2
Step 2
AIでメッセージを作成
AIアバターを追加してメッセージを伝えたり、スクリプトから直接自然な音声を生成して、魅力的なビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ロゴや色を使用して組織のアイデンティティを明確に伝え、字幕オプションを使用してすべての視聴者にメッセージを届けます。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
完成したビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアなどのプラットフォームでシームレスに共有できるようにアスペクト比を最適化します。

使用例

寄付者の影響と成功を紹介

寄付の具体的な影響を強調し、受益者の成功事例を共有する魅力的なAIビデオを開発し、寄付者の関与を深めます。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、非営利団体が魅力的なミッションビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、非営利団体がAIアバターとテキストからビデオ作成を使用して、プロフェッショナルな資金調達ビデオや魅力的なミッションステートメントを簡単に作成できるようにします。これにより、寄付者の関与と認知向上キャンペーンを強化するための強力なストーリーテリングが可能になります。

HeyGenは高品質な非営利団体の説明ビデオを作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、プロフェッショナルな音声生成を含むクリエイティブツールのスイートを提供しています。非営利団体は、メッセージと目標を効果的に伝えるインパクトのある説明ビデオを効率的に作成できます。

非営利団体のビデオ制作にHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、直感的なプラットフォームでビデオ作成プロセスを簡素化し、テキストからビデオ作成と包括的なメディアライブラリを提供します。これにより、プロフェッショナルなビデオ制作に通常必要な時間とリソースが大幅に削減され、非営利団体がミッションにより多くの資金を割り当て、コストを最大限に節約できるようになります。

HeyGenは、非営利団体がソーシャルメディアやさまざまなコミュニケーションチャネル向けに多様なコンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、非営利団体がソーシャルメディアクリップから教育コンテンツ、イベント招待状まで、さまざまなビデオコンテンツを生成するのをサポートします。アスペクト比のリサイズや字幕生成などの機能を使用して、メッセージをより広範なリーチとプラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させるために調整できます。