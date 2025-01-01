AI非営利インパクトビデオジェネレーターで強力なストーリーを

寄付者を引き込み、認知度を簡単に高めましょう。プロフェッショナルなテンプレートを利用して、インパクトのあるビデオを迅速に作成します。

サンプルプロンプト1
若者やZ世代をターゲットにした非営利の認知キャンペーンのための30秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。この短くてダイナミックな作品は、明るくエネルギッシュなビジュアルとテンポの速い編集スタイルを採用し、キャッチーで現代的なサウンドトラックを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、重要な情報を魅力的に提示し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
企業のCSRマネージャーや潜在的な助成金提供者を対象とした45秒のインパクトビデオを作成し、組織の使命を説明するビデオとして機能させます。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンなもので、インフォグラフィックスタイルの要素とHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を組み込み、権威あるがインスピレーションを与えるボイスオーバーでバックアップします。HeyGenのテンプレートとシーンから事前にデザインされたレイアウトを使用して、制作を効率化してください。
サンプルプロンプト3
既存のサポーターに感謝し、最新情報を提供することに焦点を当てた20秒の非営利ビデオを想像してください。この本物の作品は、寄付の具体的で実質的な成果を実世界の映像や写真で視覚的に示し、希望に満ちた音楽でペアリングします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームでのリーチを最適化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してコアメッセージを迅速に生成してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

非営利インパクトビデオメーカーの使い方

簡単に非営利団体のための魅力的なインパクトビデオを作成しましょう。AIを活用したプラットフォームで、強力なストーリーを伝え、寄付者を引き込み、あなたの目的の認知度を高めます。

Step 1
インパクトストーリーを作成
インパクトビデオに特化したプロフェッショナルなテンプレートを選択するか、直接スクリプトを入力して、強力なメッセージの基盤を築きましょう。
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
リアルなAIアバターを追加し、独自のメディアをアップロードし、非営利団体のブランドに完全に一致するようにビジュアルをパーソナライズして、ストーリーを生き生きとさせましょう。
Step 3
アクセシビリティを向上
ビデオに包括的な字幕/キャプションを簡単に追加して、メッセージがすべての人に届くようにし、より広いオーディエンスにとってアクセスしやすく、魅力的なものにしましょう。
Step 4
エクスポートとプロモーション
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有して、あなたの重要な目的を効果的にプロモートしましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな資金調達コンテンツを制作

ミッションを伝え、行動を促し、成功した資金調達ビデオと寄付者エンゲージメントを推進するモチベーショナルなビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体がストーリーテリングのための魅力的なインパクトビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとAIアバターを使用して、テキストを視覚的に豊かな物語に変換し、非営利団体が魅力的なインパクトビデオを作成するのを支援します。これにより、ミッションを強調し、オーディエンスとつながる効果的なストーリーテリングが可能になり、非営利の認知キャンペーンを促進します。

HeyGenが非営利ビデオ制作において効果的なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは、高品質な非営利ビデオの作成を効率化し、組織が多様なコンテンツを効率的に生成できるようにします。テキストをビデオに変換する機能と、すぐに使えるプロフェッショナルなテンプレートにより、制作時間とリソースを削減し、ビデオプロモーションを手頃で効果的にします。

HeyGenは非営利のソーシャルメディアキャンペーンに適したビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタムブランディングを特徴とするダイナミックなソーシャルメディアビデオや説明ビデオを制作することができます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にリサイズおよびエクスポートし、プラットフォーム全体で効果的な非営利の認知キャンペーンを実施できます。

HeyGenは非営利ビデオにおいてどのようにアクセシビリティとエンゲージメントを確保しますか？

HeyGenは、自動的に字幕とキャプションを追加して、より広いオーディエンスに対するアクセシビリティを向上させ、エンゲージメントを高めます。また、寄付者のエンゲージメントを促進し、あなたの目的をサポートするための明確な行動喚起を募金ビデオに簡単に組み込むことができます。