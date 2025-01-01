インスパイアリングなストーリーのための非営利団体インパクトビデオジェネレーター

スクリプトからのテキストからビデオを使用して、プロフェッショナルでコスト効果の高いビデオコンテンツを作成し、非営利団体の認知度向上キャンペーンとエンゲージメントを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのカスタムテンプレートを活用して、ダイナミックなビジュアルと魅力的なバックグラウンドミュージックを使用し、即時の支援を呼びかける緊急のアクションを迅速に作成する、ソーシャルメディアフォロワー向けの30秒のインスパイアリングな募金ビデオを制作します。
サンプルプロンプト2
企業スポンサーを対象にしたプロフェッショナルな60秒のアドボカシービデオをデザインし、権威あるトーンとクリーンなグラフィックスを特徴とし、AIアバターを組み込んでコミュニティのニーズと組織の使命に関する重要な事実と数字を伝え、HeyGenのAIビデオジェネレーターによって実現します。
サンプルプロンプト3
一般の人々やボランティア向けに、アクセスしやすいビジュアルと明確で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenのテキストからビデオへの作成を利用して、書かれたスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、重要な社会問題についての共感的な40秒の公共意識ビデオを開発し、より広いリーチを確保するプロフェッショナルなビデオを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

非営利団体インパクトビデオジェネレーターの仕組み

あなたの非営利団体のために、迅速かつコスト効果の高い方法で魅力的でプロフェッショナルなインパクトビデオを作成し、ストーリーを強化し、支援を促進します。

1
Step 1
カスタムテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートから選択し、非営利団体のユニークなインパクトストーリーを迅速に伝えるか、完全なクリエイティブコントロールでゼロから始めます。
2
Step 2
インパクトストーリーコンテンツを追加
テキストからビデオへの作成を使用してスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、写真、ビデオ、影響力のあるメッセージを追加してあなたの活動を強調します。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
AIアバターを組み込んでメッセージを強化し、視聴者と本物のつながりを持つように外見や声をカスタマイズします。
4
Step 4
募金ビデオをエクスポート
さまざまなアスペクト比で洗練された募金ビデオを生成し、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有して、アウトリーチとエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな募金ビデオを作成

視聴者に響く強力でモチベーショナルなビデオを開発し、重要な非営利団体の取り組みへの貢献と支援を促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体が魅力的なインパクトストーリーや募金ビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、非営利団体がプロフェッショナルな募金ビデオや強力なインパクトストーリーを制作することを可能にします。AIアバターやカスタムテンプレートを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、認知度向上キャンペーンのためのストーリーテリングをよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenは非営利団体の認知度向上キャンペーンにとって効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは効率性を重視して設計されており、非営利団体が高度な技術スキルを必要とせずに迅速に高品質なビデオコンテンツを生成できるようにします。使いやすいツールとテキストからビデオへの作成機能により、認知度向上キャンペーンの迅速な展開を可能にし、ソーシャルメディアマーケティングにおいてコスト効果の高いソリューションを提供します。

非営利団体はHeyGenを使用してブランドアイデンティティに合わせたビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、非営利団体がロゴ、色、特定のビジュアル要素をカスタムテンプレートに組み込むことを可能にします。これにより、すべてのビデオが組織のアイデンティティに完全に一致し、視聴者に響くプロフェッショナルなビデオを作成します。

HeyGenは多様なビデオニーズに対応するAIアバターとテキストからビデオへの作成を提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターの幅広い選択肢と強力なテキストからビデオへの作成機能を備えています。これらのツールを使用して、書かれたスクリプトを簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換し、非営利団体のインパクトビデオジェネレーターの要件に対応し、エンゲージメントを向上させます。