非営利団体の資金調達ビデオジェネレーター：影響力のあるストーリーを作成
感動的なストーリーテリングで寄付者のエンゲージメントを促進し、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を活用してプロフェッショナルで感情的なキャンペーンを展開。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
幅広いソーシャルメディアのオーディエンス、特に若い世代を対象にした緊急の30秒の認知キャンペーンビデオを開発し、重要なメッセージを迅速に伝え、即時のエンゲージメントを促進します。明るくクリーンなグラフィックと活気に満ちた注目を集めるサウンドデザインを用いたダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、ソーシャルメディアマーケティングに適しています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、資金調達のための魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、即座に共鳴する強力な行動喚起を確保します。
コミュニティメンバーやボランティアのための45秒の心温まるビデオを制作し、彼らの関与を祝福し、私たちの非営利団体がもたらす具体的な違いを示し、寄付者のエンゲージメントを促進します。ビジュアルの美学は本物でドキュメンタリースタイルであり、活動中のボランティアや成功する受益者の自然なショットを特徴とし、温かく招待的な音楽スコアが伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルで心のこもったナレーションを追加し、スタジオ品質のオーディオでビデオ制作プロセスを強化します。
特定の新しいプログラムをターゲットとしたオンラインオーディエンスに宣伝するための直接的でパンチの効いた15秒のビデオ広告をデザインし、その即時の利点と明確な行動喚起に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで簡潔かつ非常にインパクトのあるもので、さまざまな広告プラットフォームに最適化されています。HeyGenのAIアバターを組み込んで、一貫したプロフェッショナルなスポークスパーソンとして機能させ、プロフェッショナルなビデオ制作を効率化し、このチャリティービデオの一貫したブランドメッセージを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが非営利団体の資金調達に理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、非営利団体が資金調達キャンペーンのために感情的なビデオを制作することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的なコンテンツを作成し、ストーリーテリングと寄付者のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenが非営利団体のビデオ制作においてコスト効果の高いソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、テンプレートと豊富なストックメディアライブラリを備えた直感的なプラットフォームを提供し、資金調達ビデオのコスト効果の高い制作を可能にします。統合されたボイスオーバー生成と自動字幕機能により、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは非営利団体のキャンペーンにおけるブランドの一貫性と広範なリーチをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを通じて、非営利団体が強力なブランドの一貫性を維持することを可能にします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアマーケティングプラットフォームに最適化されたビデオを簡単に作成し、認知キャンペーンを拡大します。
HeyGenはAIアバターを使用して寄付者向けの資金調達メッセージをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenの高度なAIアバターは、寄付者エンゲージメントの取り組みにユニークで魅力的なタッチを加えるパーソナライズされた資金調達メッセージを提供できます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオと組み合わせることで、ストーリーテリングを強化し、プロフェッショナルなビデオ制作を手軽にします。