感動的な60秒の資金調達ビデオを作成し、潜在的および既存の寄付者と感情的に結びつけ、私たちの活動の心温まる影響を力強いストーリーテリングで紹介します。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるシネマティックなもので、実際の受益者のストーリーを強調し、音声には心を高揚させる音楽と本物の証言を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、私たちの物語を効率的に洗練されたプロフェッショナルな作品に変換し、私たちの目的を支える感情的なビデオを強調します。

