感動的な60秒の資金調達ビデオを作成し、潜在的および既存の寄付者と感情的に結びつけ、私たちの活動の心温まる影響を力強いストーリーテリングで紹介します。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるシネマティックなもので、実際の受益者のストーリーを強調し、音声には心を高揚させる音楽と本物の証言を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、私たちの物語を効率的に洗練されたプロフェッショナルな作品に変換し、私たちの目的を支える感情的なビデオを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幅広いソーシャルメディアのオーディエンス、特に若い世代を対象にした緊急の30秒の認知キャンペーンビデオを開発し、重要なメッセージを迅速に伝え、即時のエンゲージメントを促進します。明るくクリーンなグラフィックと活気に満ちた注目を集めるサウンドデザインを用いたダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、ソーシャルメディアマーケティングに適しています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、資金調達のための魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、即座に共鳴する強力な行動喚起を確保します。
サンプルプロンプト2
コミュニティメンバーやボランティアのための45秒の心温まるビデオを制作し、彼らの関与を祝福し、私たちの非営利団体がもたらす具体的な違いを示し、寄付者のエンゲージメントを促進します。ビジュアルの美学は本物でドキュメンタリースタイルであり、活動中のボランティアや成功する受益者の自然なショットを特徴とし、温かく招待的な音楽スコアが伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルで心のこもったナレーションを追加し、スタジオ品質のオーディオでビデオ制作プロセスを強化します。
サンプルプロンプト3
特定の新しいプログラムをターゲットとしたオンラインオーディエンスに宣伝するための直接的でパンチの効いた15秒のビデオ広告をデザインし、その即時の利点と明確な行動喚起に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで簡潔かつ非常にインパクトのあるもので、さまざまな広告プラットフォームに最適化されています。HeyGenのAIアバターを組み込んで、一貫したプロフェッショナルなスポークスパーソンとして機能させ、プロフェッショナルなビデオ制作を効率化し、このチャリティービデオの一貫したブランドメッセージを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

非営利団体の資金調達ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIジェネレーターで感動的な資金調達ビデオを作成し、ミッションを強化し、寄付者のエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトを書く
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリから選択するか、資金調達スクリプトを貼り付けて開始し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して初期ビジュアルを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを追加
リアルなAIアバターを使用してメッセージを伝え、俳優を必要とせずに非営利団体のストーリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
カスタムブランディングコントロールで組織のアイデンティティを強化し、正確な字幕/キャプションを自動生成して、メッセージがすべての人にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのソーシャルメディアマーケティングチャネルでシームレスに共有できるように最適化し、資金調達ビデオを配信するために最終化します。

感動的な影響ストーリーを共有

AIビデオを活用して、受益者の影響と寄付者の成功を示す感情的で本物のストーリーを作成し、さらなる貢献を促します。

よくある質問

HeyGenが非営利団体の資金調達に理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、非営利団体が資金調達キャンペーンのために感情的なビデオを制作することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的なコンテンツを作成し、ストーリーテリングと寄付者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenが非営利団体のビデオ制作においてコスト効果の高いソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは、テンプレートと豊富なストックメディアライブラリを備えた直感的なプラットフォームを提供し、資金調達ビデオのコスト効果の高い制作を可能にします。統合されたボイスオーバー生成と自動字幕機能により、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは非営利団体のキャンペーンにおけるブランドの一貫性と広範なリーチをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールを通じて、非営利団体が強力なブランドの一貫性を維持することを可能にします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアマーケティングプラットフォームに最適化されたビデオを簡単に作成し、認知キャンペーンを拡大します。

HeyGenはAIアバターを使用して寄付者向けの資金調達メッセージをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenの高度なAIアバターは、寄付者エンゲージメントの取り組みにユニークで魅力的なタッチを加えるパーソナライズされた資金調達メッセージを提供できます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオと組み合わせることで、ストーリーテリングを強化し、プロフェッショナルなビデオ制作を手軽にします。