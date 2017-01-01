非営利説明動画ジェネレーターでミッションを解放
AIアバターを使用して、効果的にあなたの目的を表現する認識向上キャンペーンのためのインパクトのある説明動画を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
動物救助団体に参加する新しいボランティア向けの60秒の指導動画をデザインし、主要な日常業務を示します。親しみやすく招待的なビジュアル美学と温かく励ましのAIナレーションを使用し、非営利動画作成プロセスを簡単にします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンがトレーニング用の説明動画生成プロセスをどのように効率化するかを紹介します。
地域のフードバンクの緊急ニーズをコミュニティメンバーに紹介するために設計された15秒のダイナミックなソーシャルメディアクリップを想像してください。この非営利説明動画生成は、親しみやすくモダンなビジュアルデザインと直接的で会話的なAIナレーションを活用し、HeyGenの親しみやすいAIアバターによって大幅に強化され、つながりを築き、即時の影響を示します。
障害者擁護団体のために、公共スペースの新しいアクセシビリティ機能を一般の人々に説明する45秒の教育動画が必要です。この非営利動画作成プロジェクトは、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを必要とし、明確でサポート的なナレーションを伴い、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して最大限のアクセシビリティと認識を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体が魅力的な説明動画を作成するのを支援しますか？
HeyGenは強力な「非営利説明動画ジェネレーター」として機能し、組織が高品質の「説明動画」や「認識向上キャンペーン」を迅速に制作できるようにします。豊富な「テンプレート」とリアルな「AIアバター」を備えたHeyGenは、洗練された「非営利動画作成」を「ビデオ編集経験なし」でも可能にします。
HeyGenがさまざまなニーズに対して効率的なAI動画説明ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力な「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を備え、アイデアを洗練された「AI動画」コンテンツに変換することで「説明動画」制作を効率化します。直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」とシームレスな「AIナレーション」生成により、多様なプロジェクトで「迅速でスケーラブルな動画作成」が可能です。
HeyGenは効果的なソーシャルメディアキャンペーンのためのコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはシンプルな「動画スクリプト」を魅力的なビジュアルとオーディオに変換することで、ダイナミックな「ソーシャルメディア」コンテンツ作成を支援します。この機能は、組織が効果的な「認識向上キャンペーン」を効率的に実行し、「コストを削減」し、リーチを最大化するのをサポートします。
HeyGenは広範な動画制作の専門知識がない組織がプロフェッショナルな動画を制作するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは動画作成を民主化するように設計されており、「ビデオ編集経験なし」のユーザーでもプロフェッショナルな品質の動画を生成できます。使いやすいプラットフォームと統合ツールにより、プロセス全体が簡素化され、誰でも魅力的なコンテンツを作成できるようになります。