HeyGen AIで非営利団体の認知度向上ビデオメーカーになろう
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、インパクトを最大化するための魅力的な資金調達ビデオを迅速に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
企業スポンサーや高所得者を対象に、社会福祉団体の具体的な成果を示す60秒の簡潔な資金調達ビデオを作成してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで洗練されており、インパクトのあるデータビジュアライゼーションと証言を組み込んでください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、物語を導く権威あるナレーションを効率的に制作し、インスパイアリングで洗練されたサウンドトラックで強化し、重要な資金調達ビデオのためのコスト効率の高いビデオ制作ソリューションにしてください。
若年層を対象にしたメンタルヘルスサポートの認知キャンペーンのために、InstagramやTikTokのようなプラットフォームで若い世代をターゲットにした30秒の魅力的なソーシャルメディアマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは、効果的なビデオストーリーテリングのために短くインパクトのあるクリップを使用し、テンポが速く、活気に満ちた現代的なものにしてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから動的なストックメディアを統合し、活気のある音楽とともにエネルギッシュなナレーションを組み込み、キャンペーンが広く共鳴するようにしてください。
一般の人々へのアウトリーチとコミュニティ開発プロジェクトのボランティア募集を目的とした、変革の個人的な物語を語る75秒の心温まるビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは、影響を受けた実際の個人をフィーチャーしたインタビュー形式の作品に似て、個人的で本物のものにしてください。さまざまなソーシャルプラットフォームでの最適な視聴を確保するために、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してください。共感的なナレーションと柔らかいインストゥルメンタル音楽が、非営利団体のためのAIビデオ制作における感情的なつながりを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体が魅力的な認知度向上ビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、AIを活用したツールを使用して、非営利団体が高品質の認知度向上ビデオや資金調達ビデオを迅速に制作できるようにします。その直感的なインターフェースとAIアバターにより、広範な技術スキルを必要とせずに、効果的にメッセージを共有することができます。
HeyGenは非営利団体のビデオストーリーテリングにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、非営利団体の認知度向上キャンペーンに最適な豊富なテンプレートとメディアライブラリを通じて、インパクトのあるビデオストーリーテリングをサポートします。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能な音声生成を活用して、メッセージが深く共鳴するように感情的な関与を高めることができます。
HeyGenは非営利団体の資金調達ビデオを強化するためのクリエイティブな資産を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な資金調達ビデオを作成するための豊富なストックメディアライブラリとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供しています。AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、限られたリソースでも物語を生き生きとさせることができます。
HeyGenはAIビデオ制作に不慣れな非営利団体に適していますか？
はい、HeyGenは、AIビデオ制作をすべての非営利団体にとってアクセスしやすくするように設計されています。使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートにより、プロフェッショナルな認知度向上ビデオを迅速に制作し、キャンペーンをサポートすることができます。