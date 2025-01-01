緊急のための非営利認知度向上ビデオジェネレーター
スクリプトからシームレスにテキストをビデオに変換し、数分で強力な認知度向上ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の支援者や企業パートナーに向けて、過去の寄付の具体的な影響を示す60秒のプロフェッショナルな資金調達ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはデータに基づいた信頼性のあるもので、鮮明なインフォグラフィック、実際のプロジェクト映像、HeyGenの音声生成機能を使用した明確で信頼できるナレーションを特徴としています。このビデオは信頼を強化し、将来の取り組みへの継続的な支援を促すことを目的としています。
若者や潜在的なボランティアを地元のコミュニティクリーンアップ活動に参加させるための30秒のエネルギッシュなソーシャルメディア向けビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、クイックカット、鮮やかな色彩、アップビートな音楽を活用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込むことで、音がなくてもメッセージが伝わるようにしてください。このビデオは即時の行動と集団責任の意識を喚起するべきです。
オンラインでこの訴えに遭遇する人々を対象とした緊急資金調達キャンペーンのための15秒の緊急の行動喚起ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはインパクトがあり簡潔で、緊急性を示す強力な視覚的手がかりと直接的な訴えを利用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して簡単かつ迅速に制作されます。目標は、緊急で時間が限られたニーズに対処するための即時の寄付を促すことです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利認知度向上ビデオのためのAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、非営利団体が効果的な認知度向上ビデオを効率的に作成できる強力なAIビデオジェネレーターを提供します。テキストをビデオに変換する機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、ビデオストーリーテリングの取り組みを大幅に強化します。
HeyGenが非営利の資金調達キャンペーンに理想的なプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、非営利の資金調達キャンペーンにとって理想的でコスト効果の高いビデオ制作ソリューションです。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なストックメディアライブラリを備えた使いやすいプラットフォームにより、非営利団体はソーシャルメディアのエンゲージメントとサポートを促進するプロフェッショナルなビデオを制作できます。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な認知度向上ビデオを作成する機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、先進的なAIアバターと自然な音声生成を使用して非常に魅力的な認知度向上ビデオを作成することを可能にします。字幕/キャプションを簡単に追加して、メッセージがより広い視聴者に届くようにし、ビデオストーリーテリングを効果的にします。
非営利団体はHeyGenを使用して認知度向上ビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは非営利団体が認知度向上ビデオを簡単にカスタマイズできるようにします。豊富なテンプレートとロゴやカラーオプションを含む強力なブランディングコントロールを活用して、組織のアイデンティティとメッセージに完全に一致するプロフェッショナルなビデオを制作できます。