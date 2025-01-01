非営利団体アライメントビデオメーカー：影響力を高める

プロフェッショナルでインパクトのあるビデオストーリーテリングで資金調達と寄付者の関与を高めましょう。AIアバターを活用して、あなたの使命を生き生きと伝えます。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存の寄付者とコミュニティパートナーを対象にした90秒の洗練されたアップデートビデオを開発し、組織の最近の成果を紹介し、プロフェッショナルなビデオで寄付者の継続的な関与を促進します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、書かれたアップデートをシームレスにプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。
若いソーシャルメディアユーザーをターゲットにした、インパクトのあるビデオストーリーテリングの瞬間を強調する45秒のダイナミックなソーシャルメディアリールを作成します。HeyGenの機能を使用して、目立つ字幕/キャプションを追加し、音声なしでも重要なメッセージを明確にし、認知度を高めます。
新しいボランティアのための2分間の情報提供ビデオを制作し、非営利団体のアライメントビデオメーカーアプローチを使用して、組織の価値観と手順を紹介します。AIアバターをHeyGenから取り入れ、ビデオテンプレートを活用して、情報を一貫してプロフェッショナルに提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

非営利団体アライメントビデオメーカーの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、あなたの使命を共有し、寄付者を引き付け、インパクトのあるストーリーテリングを推進する魅力的なビデオを作成します。

Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択し、プロジェクトを開始します。これらのカスタマイズ可能な出発点は、組織のユニークなストーリーを効果的に伝えるのに役立ち、インパクトのあるビデオストーリーテリングの強力な基盤を提供します。
Step 2
AIでナラティブを作成
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。ボイスオーバーとビジュアルを簡単に生成し、アイデアをプロフェッショナルなビデオに変え、視聴者に響き渡り、認知度を高めます。
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
非営利団体のユニークなブランディングをシームレスに統合します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用してビデオをカスタマイズし、即座に認識可能で、組織のメッセージと一致した一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
Step 4
エクスポートして寄付者を引き付ける
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム向けに準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアやプレゼンテーション向けにコンテンツを最適化し、寄付者に効果的にリーチし、資金調達の成功を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的な認知度向上ビデオを制作

視聴者に響くモチベーショナルビデオを作成し、コミュニティのサポートを促進し、あなたの目的のために行動を促します。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストをAIアバターと合成音声を用いて魅力的なビデオに変換します。その直感的なAI編集ツールは、スクリプトから最終ビデオまでの制作プロセスを簡素化します。

HeyGenはテンプレートを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、プロフェッショナルなビデオを効率的に作成できます。これにより、さまざまなプラットフォーム向けに高品質なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはアクセシビリティとグローバルリーチのためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは自動字幕生成や多言語でのリアルなボイスオーバーオプションなどの強力な機能を提供します。これらの機能により、ビデオはより広い視聴者にアクセス可能となり、グローバルなコミュニケーション戦略をサポートします。

HeyGenは非営利団体のインパクトのあるビデオストーリーテリングをどのように支援しますか？

HeyGenは使いやすいテキストからビデオへの変換とカスタマイズ可能なAIアバターを通じて、非営利団体がインパクトのあるビデオストーリーテリングを作成するのを支援します。これにより、広範な制作リソースを必要とせずに、魅力的な資金調達と認知度向上キャンペーンを実現できます。