スキップ不可の広告ビデオ: YouTube広告フォーマットをマスターする
HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、ターゲットオーディエンスを魅了し、広告パフォーマンスを向上させる強力なスキップ不可のビデオ広告を作成します。
コンテンツクリエイターとマーケティングチームを対象にした1.5分間のダイナミックなチュートリアルをデザインし、YouTubeで効果的なスキップ不可の広告ビデオキャンペーンを作成するためのベストプラクティスを紹介します。ビジュアルスタイルは魅力的でテンポが速く、さまざまな広告フォーマットの例を取り入れ、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを利用して重要なヒントを提示し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して魅力的なビジュアル要素を提供します。
広告主と法務/コンプライアンスチーム向けに、YouTubeの複雑な広告ポリシーをスキップ不可の広告ビデオ配置とインストリーム広告に関連する形で分解する2分間の簡潔なコンプライアンス概要を作成します。ビジュアルの美学は権威あるもので、ポリシー条項のための目立つオンスクリーンテキストハイライトを特徴とし、落ち着いた情報提供の音声トラックで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装してアクセシビリティを確保し、プロフェッショナルなレイアウトを維持するために構造化されたテンプレートとシーンを使用します。
ビデオプロデューサーと技術マーケティングスペシャリスト向けに、スキップ不可の広告ビデオの技術的側面を最適化する方法を示す1.5分間の技術ガイドを作成し、さまざまな広告フォーマットに最適なアスペクト比と解像度に焦点を当てます。ビデオは詳細で正確なビジュアルスタイルを採用し、明確なグラフィカルデモンストレーションと焦点を絞った技術的な音声説明を提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまな表示オプションを示し、スクリプトからのテキストを使用してコンテンツを直接生成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはYouTubeの広告仕様に合わせたビデオ広告の作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、YouTubeの広告仕様に合わせた高品質なビデオ広告の作成を簡素化します。当プラットフォームはさまざまなアスペクト比と解像度をサポートし、デバイスに応じた異なる広告フォーマットに最適化されたコンテンツを提供します。
HeyGenは効果的なYouTube広告のためにどのようなビデオ広告フォーマットを生成できますか？
HeyGenは、インストリーム広告や短くてインパクトのあるバンパー広告など、YouTube広告に適したさまざまな魅力的なビデオ広告を生成することができます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、どの広告の長さにも対応する魅力的なストーリーを作成します。
HeyGenはプロフェッショナルなYouTubeビデオ広告のためにどのような技術的側面を管理しますか？
HeyGenは、YouTubeビデオ広告のための重要な技術的側面を専門的に管理し、作成とエクスポート時に解像度とアスペクト比を正確に制御します。これにより、ビデオファイルがパフォーマンスとプラットフォームガイドラインに最適化され、広告キャンペーンが簡素化されます。
HeyGenは多様なYouTube配置のためにビデオ広告の長さとエクスポートを最適化できますか？
もちろんです。HeyGenは、スキップ不可の広告ビデオを含むさまざまなYouTube配置のために、ビデオ広告の長さを効率的に管理し、エクスポートを最適化することができます。当プラットフォームは、最大ファイルサイズの推奨に従いながら、視覚的な品質を維持します。