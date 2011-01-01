NGO ビデオメーカー：あなたの非営利団体のストーリーテリングを向上させよう

AIアバターの力を活用して、ビデオストーリーテリングにインパクトを与え、視聴者との感情的なつながりを高めましょう。

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。

プロンプト1
新しいボランティアを熱心に差し向ける45秒間の研修ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを使って、研修シナリオを生き生きとさせ、ダイナミックでインタラクティブな体験を提供します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、明確で簡潔なボイスオーバー生成によって、あなたのメッセージがインパクトがあり、記憶に残ることを保証します。これは、魅力的なコンテンツでオンボーディングプロセスを合理化したいNGOにとって理想的なツールです。
プロンプト 2
既存のサポーターや潜在的な寄付者向けに、90秒のインパクトのあるストーリービデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートを活用し、ストック映像と組織独自のコンテンツをシームレスに統合して、あなたの仕事の実世界での影響を紹介します。このビデオはドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを採用し、感動を呼ぶナレーションを加えて、感情的な関与を高めます。この物語は、継続的なサポートと関与を促す強力なアクションの呼びかけとして機能します。
プロンプト 3
非営利団体のリーチを拡大するための30秒のプロモーションビデオを制作しましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、組織の主要な成果と将来の目標を際立たせる視覚的に魅力的なビデオを迅速に組み立てます。このビデオは、活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、すべてのプラットフォームでのアクセシビリティを確保するために字幕/キャプションが付けられます。この簡潔でインパクトのあるビデオは、ソーシャルメディア上でより広い視聴者の注意を引くのに最適です。
プロンプトをコピーしてください
作成ボックスに貼り付けてください
あなたのビデオが生き生きとしてくるのを見てください
クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ

プロンプト-ネイティブビデオ制作

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

NGOビデオメーカーの仕組み

HeyGenの強力なツールを使って、あなたの非営利団体のための影響力のあるビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
あなたの非営利団体の物語を伝える魅力的な台本を作成し始めましょう。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、台本を視覚的な物語にシームレスに変換し、NGOのためのビデオストーリーテリングに最適です。
2
Step 2
テンプレートを選択
非営利団体向けに特別にデザインされた様々なテンプレートから選択してください。これらのテンプレートはビデオ制作プロセスを合理化し、あなたのメッセージが明確で魅力的になることを支援します。
3
Step 3
ストックフッテージを追加
HeyGenのメディアライブラリから高品質のストック映像を使って、ビデオを向上させましょう。この機能を使用すると、広範囲にわたる撮影を必要とせずに、視覚的にあなたのストーリーを豊かにすることができます。
4
Step 4
エクスポートして共有
ビデオが完成したら、希望の形式でエクスポートして、ソーシャルメディアプラットフォームで共有してください。このステップにより、あなたのリーチを最大化し、ビデオマーケティングの取り組みをサポートします。

ユースケース

HeyGenは、AI駆動の編集と魅力的なコンテンツを通じて、影響力のあるストーリーテリングと効果的な資金調達を可能にする革新的なビデオ作成ツールでNGOを支援しています。

AIビデオで顧客の成功事例を魅力的に紹介する

Highlight your NGO's impact through compelling success stories, driving support and donations with powerful video storytelling.

background image

よくある質問

HeyGenがNGOのビデオストーリーテリングをどのように向上させることができますか？

HeyGenは、AI駆動の編集機能と豊富なテンプレートライブラリを提供することで、NGOが魅力的なビデオストーリーテリングを作成できるように力を与えています。これにより、非営利団体は、観客と感情的に響く影響力のあるナラティブを作り出すことができます。

HeyGenが非営利のビデオ制作のために提供しているツールは何ですか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ、ボイスオーバー生成、ストック映像を含む豊富なメディアライブラリへのアクセスを含む、非営利ビデオ制作のためのツールスイートを提供し、高品質なコンテンツ制作を保証します。

HeyGenはボランティア向けの研修ビデオ作成を支援できますか？

はい、HeyGenはボランティア向けのトレーニングビデオを作成するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングのコントロールを提供し、教育コンテンツの一貫性と専門性を保証します。

なぜ資金調達のビデオツールにHeyGenを選ぶのですか？

HeyGenは、AIアバターや字幕を使用して魅力的なコンテンツを生成する能力により、感情的な関与を高め、効果的なアクションへの呼びかけを促進するため、資金調達ビデオツールのトップチョイスです。