NGOレポートビデオメーカー: 迅速にインパクトのあるビデオを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的な資金調達ビデオを簡単に作成し、あなたのインパクトストーリーを共有しましょう。

潜在的な寄付者や慈善団体を感動させる60秒の資金調達ビデオを作成し、私たちの活動の具体的な影響を強調します。ビジュアルスタイルは心温まるドキュメンタリー風で、HeyGenのライブラリからのプロフェッショナルなストックメディアと本物のシーンを組み合わせ、感動的な背景音楽を添えます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを提供し、字幕/キャプションを通じて画面上のテキストと完璧に同期させ、インパクトのあるストーリーテリングのためのアクセシビリティを最大化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最新のNGOレポートビデオメーカーのイニシアチブからの重要な事実を一般の人々に伝えるために、ソーシャルメディアチャンネル向けの45秒のダイナミックな啓発キャンペーンビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでインフォグラフィック主導のもので、大胆なテキストオーバーレイとクイックカットを使用し、鮮やかなアニメーションとキャッチーでアップビートな音楽で強化します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを効率的に作成し、すべてのシーンとテンプレートで一貫したブランディングを確保します。
サンプルプロンプト2
若いプロフェッショナルや地域のボランティアを対象にした30秒の強力なリクルートメントビデオを想像し、小さなNGOでも大きな違いを生むことができることを示します。ビデオはエネルギッシュで明るいビジュアルスタイルが必要で、HeyGenを通じて生成されたリアルなAIアバターによる魅力的な証言を取り入れ、熱意に満ちたモチベーションを高める音楽と組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、アバターのメッセージが明確でインスピレーションを与えるものであることを保証し、視聴者が私たちのミッションの重要な一部になるよう促します。
サンプルプロンプト3
私たちの非営利団体の年間成果をまとめた50秒の要約ビデオを、さまざまなソーシャルメディアチャンネルを通じてステークホルダーや既存のサポーター向けに制作します。このビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリからのインパクトのあるストック映像と明確なデータビジュアライゼーションを統合し、権威あるが落ち着いたボイスオーバーを使用します。すべての音声コンテンツにHeyGenの字幕/キャプションを利用して、さまざまな視聴環境でのアクセシビリティと理解を最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

NGOレポートビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、NGOレポートを魅力的なビデオに変換し、インパクトを増幅し、サポーターとつながりましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから始める
レポート用に特化したプロフェッショナルなテンプレートから選ぶか、既存のスクリプトを貼り付けます。私たちのプラットフォームはAIを使用して、ビデオの基盤を迅速に構築するのをサポートします。
2
Step 2
ブランディングとメディアを追加
組織のロゴ、ブランドカラー、関連するビジュアルを広範なメディアライブラリから簡単に統合し、ブランドの一貫性を維持しながらビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
自然な音声のボイスオーバーをテキストから生成し、ビデオコンテンツのアクセシビリティを確保するために自動で正確な字幕とキャプションを追加します。
4
Step 4
インパクトを共有するためにエクスポート
説得力のあるビデオを完成させ、最適なアスペクト比でエクスポートします。NGOの強力なストーリーをソーシャルメディアチャンネルや啓発キャンペーンで共有し、より広い視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力なインパクトストーリーを伝える

組織の成功と受益者のストーリーを強調し、インパクトを示し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenは非営利団体にとって効果的なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、非営利団体が魅力的な資金調達ビデオや啓発キャンペーンを作成するのを支援します。インパクトのあるストーリーテリングを簡素化し、小さなNGOでもプロフェッショナルなコンテンツを手軽に制作できるようにします。

HeyGenが迅速な制作のための理想的なNGOレポートビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートと充実したストックメディアライブラリを備えた直感的なプラットフォームを提供し、詳細なNGOレポートビデオを簡単に作成できます。ドラッグ＆ドロップエディターとAI駆動の編集機能により、効率的な制作が可能です。

HeyGenはどのようにして非営利団体のビデオのアクセシビリティとリーチを向上させますか？

HeyGenは正確な字幕/キャプションを自動生成し、洗練されたボイスオーバー生成を提供することで、メッセージがより広い視聴者に届くようにします。これにより、さまざまなソーシャルメディアチャンネルでのエンゲージメントが大幅に向上します。

HeyGenは多用途なビデオメーカーを必要とする非営利団体にとって費用対効果の高いソリューションを提供できますか？

はい、HeyGenは強力で費用対効果の高いビデオメーカーとして機能し、高価な機材や大規模なクルーの必要性を大幅に削減します。効率的なAI機能により、NGOは多様なキャンペーン向けに高品質なビデオを制作することができ、大きな予算を必要としません。