あなたのNGOの活動から恩恵を受けている人の一日を紹介し、共感を呼び起こし、新しい寄付者を惹きつけることを目的とした45秒の「非営利ビデオ」を作成してください。ビジュアルスタイルは本物で温かみのあるもので、感情的なインパクトを通じて観客とつながり、穏やかで希望に満ちたサウンドトラックで補完されるべきです。寄付の影響を説明する力強く個人的なナレーションを追加するためにHeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用してください。このストーリーテリング作品は、ソーシャルメディアフィードを閲覧している個人を対象としており、彼らにもっと学び、貢献することを促します。

