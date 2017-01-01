NGO資金調達ビデオメーカー：今すぐ寄付を増やしましょう
魅力的なビデオを簡単に作成し、寄付者を引き付け、認識を高めましょう。スマートAIアバターを使用して実現します。
既存の支援者を対象にした45秒の「寄付者感謝ビデオ」をデザインし、彼らの貢献がどのように具体的な違いを生んでいるかを示しましょう。このビデオは、コミュニティプロジェクトを紹介する高揚感のあるストックメディア映像と、心温まる誠実なナレーションを組み合わせ、深い感謝の意を表現します。明確な字幕/キャプションを有効にし、全体の音声スタイルは穏やかで感謝の意を伝え、彼らの寛大さによって達成された集団的な成功を視覚的に伝えます。
新しい支援者やソーシャルメディアのフォロワーをターゲットにした、重要な社会問題についての認識を高めるための30秒の緊急かつ力強いビデオを開発します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、問題を明確にし、解決策を提案し、メディアライブラリからの動的なビジュアルを取り入れて、課題の規模を示します。ビジュアルスタイルは情報的でモダンであり、大胆なグラフィックスと明確で説得力のあるナレーションを使用して、即時の行動を促し、資金調達キャンペーンへの関与を促進します。
最近の資金調達イベントを振り返る90秒の「イベントハイライト」ビデオを制作し、参加者とオンラインコミュニティ全体に特化した内容にします。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なクリップを迅速に組み立て、最終的なエクスポートがさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズを行います。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで祝祭的であり、アップビートな背景音楽とポジティブな交流のクイックカットを特徴とし、イベントの精神をカプセル化し、非営利団体の取り組みに今後も参加することを促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは非営利団体のための魅力的な資金調達ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、非営利団体がプロフェッショナルなコンテンツを迅速かつコスト効率よく制作できるように、魅力的な資金調達ビデオの作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、共感を呼び起こし、寄付を増やすインパクトのあるストーリーを効果的に伝えることができます。
HeyGenはチャリティー資金調達キャンペーンのためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは非営利団体の資金調達キャンペーン専用に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップ編集ツールを提供しています。組織のロゴや色を含むブランディングコントロールでビデオをパーソナライズし、広範なライブラリからのストックメディアを統合してエンゲージメントを最大化できます。
HeyGenの機能は寄付者のエンゲージメントと認識キャンペーンのストーリーテリングをどのように強化しますか？
HeyGenは自然なナレーション生成と自動字幕/キャプションを可能にすることで、インパクトのあるビデオの作成を支援し、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。これらの機能は、非営利団体が効果的に認識を高め、ソーシャルメディアマーケティングやその他の場面で寄付者のエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。
HeyGenは非営利団体のビデオ制作において効率的なプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは非営利団体のためのプロフェッショナルなビデオ制作を効率化するビデオ編集プラットフォームであり、時間とリソースを大幅に節約します。直感的なAI駆動の編集機能、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズ、シンプルなエクスポートオプションにより、迅速でコスト効果の高い制作と、資金調達活動の広範なリーチを確保します。