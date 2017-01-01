受益者からの「インパクトストーリー」を共有する60秒の魅力的なビデオを作成し、潜在的な寄付者に直接訴えかけましょう。この物語は、NGOとの旅を語るリアルなAIアバターをフィーチャーし、感動的な背景音楽と画面上のテキストで重要なマイルストーンを示します。ビジュアルスタイルは、ソフトな照明とポジティブなイメージを使用して、共感を呼び起こし、非営利団体が達成する現実の変化を示すように設計されています。

