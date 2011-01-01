NFT ビデオメーカー：あなたのアートをデジタルアセットに変える
AIアバターを使用してビデオNFTを簡単に作成し、デジタルアートの世界で新しい収益源を開拓しましょう。
例を探る
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないのですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のナレーションで、NFTアニメーションジェネレーターを使用して自分のビデオNFTを簡単に作成するプロセスを探求しましょう。デジタルクリエイターや暗号通貨の愛好家を対象に、このビデオは洗練されたモダンなビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたダイナミックなボイスオーバーを組み合わせています。イーサリアム上のトークン化とスマートコントラクトが、あなたのデジタルアートを新たな高みに引き上げ、どんなマーケットプレイスでもアクセス可能にする方法を発見してください。
テクノロジーに精通したアーティストがビデオNFTを作成することに熱心な方々のために、デジタルアートの未来を30秒のビデオで体験してください。ブロックチェーン技術の統合に焦点を当てたこのビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して、コンセプトから創造への旅を語ります。ビジュアルスタイルはミニマリストでありながらもインパクトがあり、繊細なアンビエントサウンドトラックと組み合わせて、クリプトウォレットを使用して作品をミントして取引する簡単さを強調しています。
初心者から経験豊富なデジタルアーティストまでを対象としたNFTアートジェネレーターの45秒間の探求にご参加ください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを特集し、AIによって生成されたビデオアニメーションの多様性を紹介しています。カラフルでダイナミックなビジュアルアプローチと、エネルギッシュな音楽に支えられて、デジタルアートマーケットプレイスやスマートコントラクトをナビゲートする方法を学び、あなたのアートを真にユニークなものにすることができます。
クリエイティブエンジン
クルーもカットもなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、NFTビデオメーカーやAIビデオNFTの可能性を最大限に活用するためにクリエイターを支援し、魅力的なデジタルアートやアニメーションを作成するための革新的なソリューションを提供しています。ブロックチェーンとスマートコントラクトを活用することで、HeyGenはビデオNFTの作成とミンティングのプロセスを簡素化し、アーティストや愛好家にとってアクセスしやすいものにしています。
魅力的なソーシャルメディア用の動画を作成する.
Create captivating video NFTs that stand out on social media, driving engagement and showcasing your digital art.
歴史的な出来事を生き生きと描く.
Use AI-powered video storytelling to transform historical events into dynamic NFT animations, enhancing educational and creative projects.
よくある質問
HeyGenがビデオNFTを作成するのをどのように助けてくれますか？
HeyGenは、AI駆動のビデオアニメーションツールを利用して、ビデオNFTをシームレスに作成する方法を提供しています。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能やボイスオーバー生成などの機能を使って、ブロックチェーン上でトークン化する準備が整ったユニークなデジタルアートを簡単に制作できます。
HeyGenを効果的なNFTアニメーションジェネレータにする要因は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを提供することで、AI生成アニメーションを自由に制作できるNFTアニメーションジェネレータとして際立っています。これらのツールにより、アーティストは魅力的なデジタルアートを作成し、NFTとして鋳造することができます。
HeyGenを使用してビデオにブロックチェーン要素を統合できますか？
HeyGenはビデオ制作に焦点を当てていますが、トークン化できる高品質なコンテンツを制作することでブロックチェーン統合を補完しています。ビデオをエクスポートして、スマートコントラクトやNFTミンティングのためのマーケットプレイスと連携して使用することができます。
AIビデオNFTの作成にHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、充実したメディアライブラリとブランディングコントロールを備えているため、AIビデオNFTの作成に最適です。これにより、個性的でプロフェッショナルなビデオ出力が可能になり、競争の激しいNFTマーケットプレイスであなたのデジタルアートを際立たせることができます。