NFTビデオジェネレーター: 驚異的なアニメーションアートを作成

AI搭載のツールを活用して、カスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンでユニークなデジタルアートを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
独立系アニメーターとデジタルアート愛好家のための活気ある45秒のプロモーション作品を作成し、高品質なNFTアニメーションの可能性を強調します。流れるようで視覚的に豊かなスタイルを強調し、複雑なディテールとシームレスなトランジションを伴い、視覚効果と同期した高揚感のあるシネマティックなオーディオトラックで補完されます。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、多様な芸術的可能性と印象的な4K出力を示します。
サンプルプロンプト2
NFTプロジェクトの創設者とマーケティングチームのための90秒の説明ビデオを開発し、NFTビデオジェネレーターが複雑なプロジェクトメタデータとマルチチェーン互換性を効果的に伝える方法を示します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルなもので、分割画面と控えめなデータビジュアライゼーションを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された明確で情報豊富なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックでサポートされ、正確な字幕/キャプションが付けられます。
サンプルプロンプト3
NFTスペースの初心者とソーシャルメディアマネージャーを対象にしたパンチの効いた30秒のビデオを作成し、NFTカスタマイズのためのGifs & MP4生成の簡単さを示します。ビジュアルアプローチは高速でモダンなもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された多様なビジュアル要素とクイックエディットを伴い、エネルギッシュでアップビートなサウンドトラックとクイックなサウンドエフェクトで設定され、アスペクト比のリサイズとエクスポートがコンテンツ作成を簡単にする様子を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

NFTビデオジェネレーターの使い方

静的なNFTアートを魅力的なアニメーションビデオに変換し、AI搭載のツールとダイナミックな効果を使用してデジタルスペースで際立たせます。

1
Step 1
ベースアートをアップロード
既存のNFTアートワークを選択するか、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してアセットを選び、アニメーションプロジェクトを開始します。
2
Step 2
ダイナミックな効果を適用
静的なアートに光る効果、パーティクル、滑らかなカメラモーションを追加して、ダイナミックな効果を使用して魅力的なアニメーションアートを作成します。
3
Step 3
AIアニメーションでカスタマイズ
高度なAIアニメーションジェネレーター機能を利用して、洗練された視覚的な強化と音楽ビジュアライザーをNFTビデオに追加します。
4
Step 4
NFTビデオをエクスポート
最終的な高品質アニメーションをさまざまなアスペクト比とフォーマットで生成し、GIFs & MP4生成を含むアスペクト比のリサイズとエクスポートで配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なNFTストーリーを伝える

AI搭載のビデオストーリーテリングを利用して、NFTプロジェクトのユニークな背景、ビジョン、または制作プロセスを明確に伝えます。

よくある質問

HeyGenはAIアニメーションビデオコンテンツの生成をどのように支援しますか？

HeyGenは、直感的なテキスト-to-ビデオプラットフォームを通じて、デジタルプロジェクトのための魅力的で高品質なAIアニメーションとダイナミックな効果を作成する力をユーザーに提供します。コーディング不要で、AIアバターと豊富なメディアライブラリを活用してプロフェッショナルなビデオを制作できます。

生成されたAIビデオを独自のクリエイティブ要素でカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、AI生成ビデオのあらゆる側面を個別に設定できます。ブランドを統合し、多様なテンプレートから選び、特定のスタイルを適用して、真にユニークで目を引くコンテンツを作成できます。

HeyGenからのビデオ出力の品質とフォーマットはどのようなものがありますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したMP4フォーマットを含む高品質なビデオコンテンツの生成をサポートしています。プラットフォームは、AIビデオが明瞭で詳細に生成されることを保証し、優れた視覚的忠実度のためのアップスケーリングも提供します。

HeyGenはビデオ編集経験のないクリエイターにとって使いやすいですか？

はい、HeyGenは非常に使いやすいように設計されており、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にするユーザーフレンドリーなツールを提供しています。ノーコードプラットフォームにより、技術的な背景に関係なく、効率的に洗練されたAIビデオコンテンツを生成できます。