ニュースストーリを魅力的にする新聞ビデオメーカー
長文の記事をダイナミックなニュースビデオに素早く変換するためのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、ソーシャルシェアに最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマーケターやブロガー向けに、迅速なコンテンツ更新を求める緊急の60秒の速報ニュース動画を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、素早いカットと大胆なグラフィックを使用し、リアルタイムのニュース速報を模倣し、エネルギッシュでインパクトのあるナレーションとニュースジングルを伴うかもしれません。HeyGenのAIアバターと利用可能なテンプレート＆シーンを活用して、この魅力的な速報ニュースビデオメーカーコンテンツを効率的にソーシャルメディアで共有するために迅速に作成してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした1分間の製品発表動画を作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されていて魅力的であり、カスタムブランディング要素と多様なストックメディアを取り入れ、現代のデジタル新聞広告を思わせるもので、現代的なバックグラウンドミュージックを伴うアップビートで説得力のあるナレーションで補完されるべきです。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとナレーション生成機能により、さまざまな目を引くビデオテンプレートで動画をカスタマイズするのが簡単です。
教育者やトレーナー向けに、新しい機能やプロセスを紹介する詳細な120秒の「ハウツー」ガイドを開発してください。ビジュアルスタイルはステップバイステップで明確かつフォローしやすく、スクリーン録画とポインターアニメーションを取り入れ、さまざまな視聴プラットフォームに最適化されています。音声スタイルは落ち着いた指導的なナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、エクスポートビデオがどのプラットフォームにも完璧に適合するようにし、テンプレート＆シーンが提供するプロフェッショナルな外観を活用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストから新聞ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、記事やスクリプトを魅力的なビデオに変換することで新聞ビデオの作成を革新します。高度なAI機能を使用して、AIアバターとリアルなナレーションを使ったプロフェッショナルなニュースセグメントを簡単に生成できます。
HeyGenでニュースビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは豊富なカスタマイズオプションを備えた強力なビデオエディターを提供しています。ブランドキットを適用し、ロゴをアップロードし、さまざまなテンプレートから選択し、ダイナミックなテキストアニメーションを統合して、ニュースビデオが視覚的なアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenで作成したビデオのエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは柔軟なエクスポートオプションを提供しており、YouTubeやInstagramなどのプラットフォームに最適化されたさまざまな形式でビデオをダウンロードできます。また、字幕やキャプションを自動生成して、ソーシャルメディアでの共有のアクセシビリティとリーチを向上させることもできます。
HeyGenはニュースビデオ作成のための直感的なワークフローを提供していますか？
はい、HeyGenは効率的なビデオ作成のために設計されたユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えています。ストック画像やビデオを含む豊富なメディアライブラリにアクセスし、シーンを簡単に組み立てて、シームレスな技術的ワークフローでプロフェッショナルな新聞ビデオを制作できます。