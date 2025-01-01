ジャーナリストやコンテンツクリエイター向けに、長文の記事を魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法を示す90秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ情報豊富であり、テキストオーバーレイとダイナミックなシーンの切り替えを利用し、明確で権威あるナレーションと最小限のバックグラウンドミュージックを伴うべきです。これはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、字幕/キャプションを使用して記事からビデオへのジェネレーターとして包括的な理解を確保することで実現できます。

