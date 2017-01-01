ニュースレタービデオジェネレーター: オーディエンスを引きつける
テキストを魅力的なビデオニュースレターに変換し、AIアバターで開封率とオーディエンスエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターとオンラインコーチを対象にした60秒のインスパイアリングなビデオを作成し、「パーソナライズされたビデオニュースレター」を送信し、「コンテンツの再利用」で成功する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく親しみやすく、「テンプレートとシーン」を使用してさまざまなニュースレターフォーマットを紹介し、カスタマイズ可能なニュースレターの利点を穏やかなナレーションで説明します。
製品マネージャーとスタートアップ創業者向けに、30秒の簡潔なビデオを制作し、「AIビデオ作成」アプローチを使用した新機能を発表します。「ビデオニュースレターメーカー」を活用し、ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、洗練されたアニメーションを使用し、明確で権威あるナレーション生成と「字幕/キャプション」を追加して、すべての視聴者がアクセスできるようにします。
マーケティングエージェンシーと企業チームを対象にした90秒の説得力のあるビデオをデザインし、大規模キャンペーンのための「一括ビデオ作成」の力をプロフェッショナルな「AIアバター」で示します。ビジュアルスタイルは企業的で洗練されており、多様なプラットフォームとオーディエンスに合わせてコンテンツを適応させる「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を効率的に紹介し、AIビデオジェネレーター技術の利点を明確なナレーションで強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオニュースレターを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ作成機能を活用して、魅力的なメールニュースレターを簡単に作成することを可能にします。プロフェッショナルなビデオテンプレート、AIアバター、テキスト読み上げを利用して、複雑な編集なしでオーディエンスエンゲージメントを高める魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenでビデオニュースレターをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは非常にカスタマイズ可能なニュースレターを提供します。AIアバターを使用してブランドの声を反映させたり、自分のメディアを組み込んだりすることで、各パーソナライズされたビデオニュースレターがオーディエンスに真に響き、時間を節約するのに役立ちます。
HeyGenが効果的なAI搭載ビデオニュースレターメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、洗練されたAIを活用してビデオ制作を簡素化することで、効果的なAI搭載ビデオニュースレターメーカーとして際立っています。リアルなAIアバター、テキストからビデオへの生成、直感的なドラッグ＆ドロップ編集などの機能を備えており、誰でもプロフェッショナル品質のビデオニュースレターを迅速に制作できます。
HeyGenはニュースレターのための効率的なビデオコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、効率を重視した強力なビデオ作成スイートツールでワークフローを合理化します。既存の素材から一括ビデオ作成やコンテンツの再利用を簡単に行うことができ、メールマーケティングキャンペーンのために多数のビデオニュースレターを迅速かつ一貫して生成できます。