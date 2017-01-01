小規模ビジネスオーナーが「オーディエンスエンゲージメント」を向上させるために、テキスト更新をダイナミックな「ニュースレタービデオジェネレーター」コンテンツに変換する方法を示す45秒のエネルギッシュなビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、「AIアバター」がプロセスを説明し、親しみやすく熱意のあるナレーションが付いています。このビデオは、コンテンツ作成の時間を節約したい小規模ビジネスオーナーとマーケティングマネージャーを対象としています。

ビデオを生成