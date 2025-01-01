大晦日ビデオメーカー：祝祭の思い出を作成

カスタマイズ可能なテンプレート & シーンで簡単に新年のビデオを作成しましょう。テキストとバックグラウンドミュージックを追加して、パーソナライズされた挨拶を。

ソーシャルメディアで共有するための30秒の鮮やかな新年のビデオを作成し、祝祭のイメージとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、友人や家族に良い願いを伝えましょう。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、華やかなモンタージュを素早く組み立てましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
親しい友人や同僚に向けた45秒の心温まる新年のビデオをデザインし、温かくノスタルジックなビジュアルとインスピレーションを与えるソフトなバックグラウンドミュージックを組み合わせましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を使用して、個人的なメッセージをシームレスに作成し、意味のあるタッチを加えましょう。
サンプルプロンプト2
パーティー参加者向けのエネルギッシュな20秒の大晦日招待ビデオを制作し、モダンなグラフィックとエキサイティングなエレクトロニックミュージックを使用して祝祭のムードを設定しましょう。HeyGenの「AIアバター」を活用して、ダイナミックなプレゼンターで招待状をパーソナライズし、ユニークなタッチを加えましょう。
サンプルプロンプト3
顧客やクライアント向けのプロフェッショナルな60秒の新年のメッセージを開発し、洗練された楽観的なビジュアルスタイルとインスピレーションを与えるオーケストラ音楽を提供しましょう。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、洗練された企業の挨拶と将来の展望を明確で影響力のあるメッセージで伝えましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大晦日ビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインエディターで簡単に祝祭の大晦日ビデオを作成し、パーソナライズしましょう。テンプレートを選び、カスタムタッチを加え、数分でお祝いを共有しましょう。

1
Step 1
新年ビデオテンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた新年ビデオテンプレートの中から選んで、祝祭プロジェクトを始めましょう。私たちの「テンプレート & シーン」機能は、あなたのユニークなお祝いのためのしっかりとした基盤を提供します。
2
Step 2
ビデオ要素をカスタマイズする
選んだテンプレートを、テキスト、色、メディアをカスタマイズしてパーソナライズしましょう。私たちの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから、あなた自身のメッセージ、画像、またはブランド要素を追加して、ビデオを本当にユニークなものにしましょう。
3
Step 3
魅力的なオーディオで強化する
バックグラウンドミュージックやカスタムボイスオーバーを追加して、ビデオに命を吹き込みましょう。私たちの「ボイスオーバー生成」機能を利用して、新年の挨拶をナレーションし、完璧な祝祭のムードを設定しましょう。
4
Step 4
祝祭の作品をエクスポートする
新年ビデオが完璧になったら、高品質のMP4形式で簡単にエクスポートし、どのプラットフォームにも最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。あなたのパーソナライズされたビデオは、ソーシャルメディアでの共有に準備が整い、喜びを広めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新年のプロモーションビデオをデザイン

.

新年のセールや挨拶のための高インパクトなビデオ広告を迅速に作成し、ブランドの季節的なアウトリーチを効果的に強化しましょう。

background image

よくある質問

HeyGenのプラットフォームで祝祭の新年ビデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な新年ビデオテンプレートの幅広い選択肢を使用して、素晴らしい新年ビデオを簡単に作成できるようにします。祝祭の要素とユニークなメッセージでビデオをパーソナライズできます。

HeyGenで新年ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、新年ビデオテンプレートを広範囲にカスタマイズできます。テキストを追加したり、バックグラウンドミュージックを組み込んだり、楽しい絵文字やステッカーを追加して、ビデオを本当にユニークなものにすることができます。

HeyGenの新年ビデオを共有する最良の方法は何ですか？

完璧な新年ビデオを作成した後、HeyGenはそれをMP4ファイルとしてダウンロードできるようにし、高品質で共有する準備が整います。これらのビデオは、すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームに最適化されています。

HeyGenは大晦日のメッセージに適したオンラインビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは大晦日を含むビデオ作成プロセスを簡素化するために設計された強力なオンラインビデオメーカーです。その直感的なエディターにより、プロフェッショナルな新年ビデオの作成が誰にでもアクセス可能になります。