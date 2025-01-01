新年動画メーカー：素晴らしいホリデーグリーティングを作成
驚くべきハッピーニューイヤー動画を瞬時に作成。ドラッグ＆ドロップツールと素晴らしいテンプレート＆シーンを使用して簡単にカスタマイズ。
過去1年の大切な思い出をまとめた45秒の振り返り動画を作成し、個人的なつながりを持つ人々に心温まるビジュアルと穏やかで思慮深い音楽を添えて届けることができます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、重要な瞬間をナレーションし、撮影した写真やビデオクリップを意味のある「スライドショー」体験に変えることができます。
クライアントやビジネスパートナーに向けたプロフェッショナルな60秒の新年メッセージを制作し、洗練されたビジュアルスタイルとインスピレーションを与える企業音楽を組み合わせて、新年に向けた楽観的な展望を伝えることを考えてみてください。この「新年動画メーカー」プロジェクトは、HeyGenの「字幕/キャプション」を活用することで、アクセシビリティを向上させ、さまざまなプラットフォームでの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して広範囲にリーチすることができます。
一般の人々を対象にした新年の祝賀会へのエネルギッシュな20秒の招待状をデザインし、ダイナミックなビジュアル、テンポの速いトランジション、アップビートな音楽を取り入れて興奮を高めることを考えてみてください。「オンライン動画メーカー」として、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画変換」を活用して、イベントの詳細を魅力的なアニメーションテキストに簡単に変換し、招待状を視覚的に印象的で理解しやすいものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして個別の新年の挨拶動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユニークなハッピーニューイヤー動画を作成するのに最適なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しています。独自のブランディング、カスタムテキスト、さらにはAIアバターを追加して、祝祭的なメッセージを個別に伝えることができます。
HeyGenは新年コンテンツのための使いやすいオンライン動画メーカーとして何が優れていますか？
HeyGenは直感的なインターフェースで動画作成プロセスを簡素化します。テキストの追加、音楽の選択、ボイスオーバーの生成、さらにはAIアバターの統合を簡単に行い、魅力的な新年動画を迅速に制作できます。
HeyGenから新年の挨拶動画をソーシャルメディアで共有するために簡単にエクスポートできますか？
もちろんです！HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたハッピーニューイヤー動画を作成できます。完成した動画をMP4ファイルとしてエクスポートし、オーディエンスと共有する準備が整います。
HeyGenは新年動画のためのAIアバターのような高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力な新年動画メーカーとして際立っており、リアルなAIアバターを動画に組み込むことができます。テキストから動画への機能を使用して、これらのアバターがダイナミックなボイスオーバーで個別の新年メッセージを届けることができます。